Vorsorgen fürs Alter – aber wie?

Plus Mit der gesetzlichen Rente alleine kann kaum jemand im Alter den gewohnten Lebensstandard halten. Umso wichtiger ist es, auch selbst Geld zur Seite zu legen. Je früher, desto besser.

Heute schon an morgen denken? Wer jung ist und sich nach Schule oder Studium ins Berufsleben stürzt, kümmert sich als erstes nicht unbedingt um seine Altersvorsorge. Dabei spielt gerade bei der Kapitalanlage der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Motto: Je länger, desto besser. Worauf also achten – und wie vorsorgen?