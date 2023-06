Ein Abbild der Gesellschaft? Wie sehr muss der Bundestag das Volk widerspiegeln?

Von Moritz Maier - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Immer weniger Menschen fühlen sich von den politischen Vertreterinnen und Vertretern gehört. Die Legitimität schwindet. Muss das Parlament repräsentativ sein?

Wer sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlt, wendet sich von ihr ab. Wer sich nicht mehr gehört fühlt, schreit bald umso lauter. Wer die Sprache der Abgeordneten nicht mehr versteht, verliert das Vertrauen ins System.

Sicher, im Vergleich mit anderen Ländern geht es der Demokratie in Deutschland gut. Trotzdem war es um die parlamentarische Demokratie auch hierzulande schon besser bestellt. Das belegen Zahlen: In einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2022 gaben über 51 Prozent der Befragten an, mit dem Funktionieren unserer Demokratie wenig bis überhaupt nicht zufrieden zu sein. Nur: Woher kommt diese Unzufriedenheit? Diese Politikverdrossenheit, die immer mehr zunimmt? Ist das Problem die Zusammensetzung unseres Bundestags selbst? Denn ein Querschnitt der Bevölkerung ist er beim besten Willen nicht. Und verliert die Demokratie jene, die sich nicht im Parlament wiederfinden?

