In Bayern kommen weniger Geflüchtete an

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im ersten Halbjahr um fast ein Fünftel zurückgegangen. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) war mit gut 120.000 neuen Asylanträgen bis einschließlich Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang von 19 Prozent zu verzeichnen. Dazu passt auch eine Meldung der Bundespolizei, wonach die Fälle versuchter illegaler Einreisen nach Bayern um rund zehn Prozent weniger geworden sind. An den Grenzen zu Österreich und Tschechien spricht die Polizei von rund 9700 Fällen.

Asyl in Deutschland: Aus diesen Ländern kommen die meisten Menschen

Einen längerfristigen Trend will das BAMF aus diesen Zahlen noch nicht ableiten. Die Zahl der Asylbewerber hänge von der Situation in den Herkunftsländern und auf den Fluchtrouten ab, sagte eine Sprecherin. „Dies macht eine belastbare und abschließende Prognose unmöglich.“ Die meisten Asylsuchenden kommen derzeit aus Syrien, Afghanistan und der Türkei.

Menschenrechtsorganisation beklagt Situation an EU-Außengrenzen

Im bayerischen Innenministerium sieht man den Rückgang als Folge der zeitweisen Wiedereinführung der Grenzkontrollen im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft. Zudem zeigen die Verschärfung der Kontrollen an den EU-Außengrenzen und entlang der Fluchtrouten Wirkung. Genau diese Praxis kritisiert allerdings die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Eine Sprecherin sagte unserer Redaktion. „Die Europäische Union und die Bundesregierung verfolgen die Politik der Auslagerung und Abschottung. Dabei bleibt die menschenrechtliche Situation vollkommen außer Acht.“ Staaten wie Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Polen oder Ungarn würden Flüchtende zum Teil unter Einsatz von Gewalt zurückweisen, den Menschen bleibe das Recht auf einen Asylantrag verwehrt.

Für Bayerns Kommunen kann trotz sinkender Zahlen von Entspannung keine Rede sein, sagt der Vorsitzende des bayerischen Landkreistages, der Fürstenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin (CSU). Mehr als 135.000 Menschen leben derzeit im Freistaat in Flüchtlingsunterkünften. Karmasin betont, dass die Situation dort nur ein Teil des Problems sei: Wohnungsmangel, fehlende Kita-Plätze, fehlende Ressourcen für Integration und Sprachkurse seien weitere. Die Kommunen seien dem nicht gewachsen, warnte der Landrat. „In der jüngsten Zeit findet eine leichte Kurskorrektur statt, durch die wir aber kurzfristig keine spürbare Entlastung erwarten. Die Menschen sind bereits da.“

Söder will mehr Geflüchtete in Bayerns Städten unterbringen

Ähnliche Töne kommen vom Städtetag. Dort hat ein Vorstoß von Markus Söder Widerspruch ausgelöst. Der Ministerpräsident will mehr Flüchtlinge in Städten unterbringen und so die ländlichen Regionen entlasten, weil dort Asylunterkünfte immer öfter auf großen Widerstand stoßen. In Städten gehe das leichter, glaubt der CSU-Chef. Allerdings ist dort Wohnraum knapp und teuer.

So viele Menschen finden in Bayern Asyl

Laut Innenministerium leben derzeit in Bayern rund 110.000 Menschen, die eine zeitlich befristete Aufenthaltserlaubnis als Asylberechtigte, Flüchtlinge oder Ähnliches haben. Nicht erfasst ist die Zahl derer mit einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis. Sie müssen sich in aller Regel seit fünf Jahren regulär im Land aufhalten und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. Daneben leben in Bayern knapp 27.000 Ausländer, die ausreisen müssten, rund 20.000 von ihnen werden aber vorübergehend geduldet. Abgeschoben hat der Freistaat in den ersten sechs Monaten des Jahres 1400 Menschen, 7500 reisten freiwillig aus.

Interessiert verfolgt die Landesregierung die umstrittene Zusammenarbeit zwischen Italien und Albanien: Flüchtlinge, die im Mittelmeer aufgegriffen werden, sollen ab September in Albanien das Asylverfahren abwarten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach bei einem Besuch in Tirana von einem „Vorbild für andere Staaten, um die illegalen Flüchtlingsströme einzudämmen.“ Stoppen lasse sich der Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer so aber nicht.