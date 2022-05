Warum viele Russen der Propaganda ihrer Medien Glauben schenken

Plus Staatsmedien erzählen von Barbaren in der Ukraine, die friedliche Zivilisten im Namen der USA als Schutzschilde missbrauchen. Viele Russen sprechen solche Sätze voller Überzeugung nach.

Nehmen wir Natalja Usmanowa. Eine Frau, der ihre Müdigkeit, ihr Entsetzen ins Gesicht geschrieben stehen. Sie wurde aus dem Stahlwerk von Mariupol evakuiert und war weltweit zu sehen, in ihrer hellgrünen Jacke und dem türkisfarbenen Strickschal. Deutsche, britische, auch russische Sender zeigten die Ukrainerin. Allen sagte sie dasselbe. Die russische Erzählung aber unterscheidet sich diametral von der westlichen. Wie russische Erzählungen der staatsnahen Fernsehsender ohnehin ein eigenes Narrativ der Sicht auf die Welt pflegen, seit Jahren schon.