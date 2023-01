Russland

14:55 Uhr

Wie Russland Kinder zu Schulsoldaten macht

Plus Der Kreml schwört Schulen in Russland mit Propaganda-Programmen immer stärker auf antiwestliche Ideologien ein. Wer kritisiert, bekommt es mit der Polizei zu tun.

Von Inna Hartwich Artikel anhören Shape

„Hallo Soldat, mein Name ist Wika“, schreibt eine Achtjährige in geschwungener Krakelschrift in ihr liniertes Heft. Wika befolgt, was ihre Schule in der Region Irkutsk als Hausaufgabe aufgegeben hat – einen Brief an die Front schreiben. Das sogenannte Aufklärungsministerium, wie das Bildungsministerium in Russland heißt, hatte bereits im März seinen Bildungseinrichtungen "empfohlen", sie mögen den Geist der Armee mit patriotischen Aktionen in Kindergärten und Schulen stärken. Zum Neujahr, Russlands wichtigstem Familienfeiertag, sollten sich die Kinder im Land von den Soldaten „Frieden“ wünschen. Doch dass damit in Wahrheit Wladimir Putins Krieg gemeint ist, wird in staatlichen russischen Schulen kaum in Frage gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen