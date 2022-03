Krieg in der Ukraine

vor 31 Min.

Eindrücke aus Moskau: „Es wird dunkel in Russland“

Ein in Russland festgenommener Demonstrant zeigt aus einem Polizeibus ein Schild mit der Aufschrift „Kein Krieg!“.

Plus Viele Russen sagen, Putin mache schon alles richtig. Sanktionen des Westens würden sie nicht so hart treffen. Und trotzdem bilden sich vor Apotheken lange Schlangen.

Anastasia Piwowarowa rennt. Schnell noch zu diesem Schrank und dann zu einem anderen. „Wie hieß das Medikament noch mal? Ach ja, habe ich verstanden.“ Die Schlange vor ihr wird immer länger, die Frau an der Kasse rattert die Namen von Tabletten, Sirups und Salben herunter. Aus französischer, schwedischer, ungarischer Produktion. Herzmedikamente, Magentabletten, Päckchen mit Pulver. Anastasia Piwowarowa packt alles in eine Tüte, reicht sie der Frau in schwarzem Mantel und schwarzer Mütze vor ihr. „Der Nächste, bitte.“

