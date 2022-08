Wie wir verhindern, dass die Energiekrise zu einem Wut-Winter führt

Angst vor hohen Preisen, Angst vor dem Blackout: Die Energiekrise stellt uns vor eine harte Probe. Politische Zündler sollte man nicht unterschätzen, ausgeliefert sind wir ihnen aber nicht.

Die kalte Dusche ist die neue German Angst. Einen ganzen heißen Sommer lang zittert das Land frostigen Zeiten entgegen. Mag der Kanzler noch so oft versprechen, dass niemand alleine gelassen wird – viele Menschen fragen sich, wie lange sie noch über die Runden kommen. Die Oma mit der kleinen Rente, die womöglich in der dunklen, unbeheizten Wohnung für den Frieden frieren muss, wird zur Symbolfigur von Untergangsunken und Politikverdrossenen. Noch besteht Hoffnung, dass es nicht so weit kommt. Nur was, wenn doch?

Außenministerin Annalena Baerbock sprach kürzlich von drohenden „Volksaufständen“, sollten in Deutschland tatsächlich die Lichter ausgehen. Verfassungsschützer warnen vor einem „Wut-Winter“. Wie überhaupt wahnsinnig viel gewarnt wird in diesen Tagen. Hat die Energiekrise tatsächlich das Potenzial, unsere Gesellschaft zu sprengen, und wie lässt sich das noch verhindern?

Die Psychologin Lamberty beschäftigt sich seit Jahren mit radikalisierten Bewegungen

Die Psychologin Pia Lamberty beschäftigt sich seit Jahren mit radikalisierten Bewegungen wie Pegida oder den sogenannten Querdenkern. Sie hat erlebt, wie aus Angst Wut wurde, aus Wut Hass – und aus Hass Gewaltbereitschaft. Und sie ist überzeugt: „Den Schutz der Demokratie muss man ernster nehmen, als das im letzten Jahrzehnt getan wurde.“ Den Begriff „Wut-Winter“ würde die Wissenschaftlerin trotzdem nicht verwenden. „Weil er nicht unterscheidet zwischen Protesten von Menschen, die sich wirklich Sorgen machen, und antidemokratischen, von Rechtsextremen initiierten oder unterwanderten Aktionen.“ Nur – wo sind die Grenzen? Wer ist noch besorgte Bürgerin und wer schon Extremist? Und wie halten wir in dieser aufgeheizten Stimmung das Land zusammen?

Für Lamberty gibt es zwei entscheidende Schlüssel. Diejenigen, die Angst haben, müssen spüren, dass sie tatsächlich Hilfe bekommen. Diejenigen, die nur darauf lauern, Aggressionen zu schüren, müssen spüren, dass sie damit nicht durchkommen. Ärger und Ängste seien völlig legitime Emotionen, stellt die Psychologin klar.

„Viele leiden ja tatsächlich unter den hohen Preisen. Menschen, die vorher schon schwer durch den Monat gekommen sind, verzweifeln jetzt, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Kosten decken sollen.“ Gefährlich wird es dann, wenn aus dieser Not das Gefühl entsteht, es gehe nicht gerecht zu. Und genau dieses Gefühl wollen Demokratieverächter anstacheln.

Pia Lamberty erforscht extremistische Bewegungen. Sie plädiert für eine klare Abgrenzung gegen diejenigen, die demokratiefeindliche Positionen vertreten. Foto: Felix Zahn, Imago

Nach Einschätzung der Sicherheitspolitikerin Katharina Schulze hat dieser Prozess längst begonnen. „Rechtsextreme, Querdenker und ähnliche Bewegungen werden weiter versuchen, aus der Not politisches Kapital für sich zu schlagen. Wann immer es ans Eingemachte geht, kriechen sie aus ihren Löchern, wiegeln andere auf, benennen einen Pseudo-Schuldigen und gaukeln einfache Lösungen für komplexe Probleme vor“, sagt die Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag – und fügt hinzu: „In Wahrheit interessieren sie sich nicht für die Sorgen der Menschen, sondern wollen unsere Demokratie destabilisieren.“ In der AfD scheint man die Eskalation regelrecht herbeizusehnen. Doch nicht nur rechtsaußen wird gezündelt. Die Linke hat bereits zu „Montagsdemos“ wie einst in der DDR aufgerufen, was angesichts ihrer eigenen Parteigeschichte durchaus verstörend erscheint.

Verstörend ist auch, wie viele Menschen inzwischen für abstruse Behauptungen und Lügengeschichten empfänglich sind, wenn sie nur in ihr Weltbild passen. „Verschwörungsideologien waren noch vor ein paar Jahren, vor Corona, eher ein Party-Gag. Man hat sich drüber lustig gemacht“, sagt Lamberty. „Aber die Zeit, in der wir das belächeln konnten, ist vorbei.“

Mutter und Sohn: Flüchtlinge aus der Ukraine in einer Notunterkunft im baden-württembergischen Radolfzell am Bodensee. Foto: Felix Kästle, dpa

Die Flüchtlingsfrage, Corona und die Energiekrise haben ein antidemokratisches Potenzial in der Gesellschaft offenbart, das jederzeit geweckt werden kann – das Thema scheint da beinahe egal zu sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hält die Gefahr eines „Wut-Winters“ deshalb durchaus für realistisch. „Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsfantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten“, sagte die SPD-Politikerin kürzlich. Wie können Staat und Gesellschaft dagegenhalten? Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat zumindest eine klare Vorstellung davon, wie das nicht geht. „Ich finde es nicht klug von Teilen der Bundesregierung, öffentlich darüber zu spekulieren, ob uns im Winter irgendwelche radikalen Proteste drohen. Das klingt ja schon nach Kapitulation – nach dem Motto: Wir schaffen das nicht, also gibt es einen Volksaufstand“, sagt der CSU-Politiker. Es sei die Aufgabe der Bundesregierung, erst gar keine Situation entstehen zu lassen, die Menschen veranlasse, in Massen auf die Straße zu gehen.

Die Energiedebatte wird von Schuldzuweisungen geprägt

Zuletzt prägten vor allem gegenseitige Schuldzuweisungen die Energiedebatte. Auf der einen Seite stehen CDU und CSU, die der Ampel-Koalition wahlweise Planlosigkeit oder Untätigkeit attestieren. Auf der anderen Seite die Regierungsparteien, die gerne daran erinnern, dass es doch die Union gewesen sei, die 16 Jahre lang die Bundesregierung angeführt und das Land erst in die Gas-Misere manövriert habe. Lamberty hält diese Art der Auseinandersetzung für fatal. „Es ist unverantwortlich, wenn Politiker in so einer Situation darauf aus sind, einen schnellen Punkt zu machen, anstatt Lösungen zu erarbeiten“, sagt sie. Die Gefahr, dass Populismus zur Normalität werde, sei definitiv größer geworden. „Alle müssen gemeinsam aufpassen, dass das nicht passiert. Angesichts der großen Probleme, die vor uns liegen, können wir uns Populismus einfach nicht leisten“, sagt die Wissenschaftlerin und verweist darauf, dass es schließlich ein großes solidarisches Potenzial in Deutschland gebe.

Davon ist auch die Grünen-Politikerin Schulze überzeugt. „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Stärke einer demokratischen Gesellschaft. Ich glaube fest an die Kraft der Menschen, die ihre Nächsten im Blick haben und zusammenstehen. Diese menschliche Größe und ein klarer politischer Kurs werden uns über den Winter tragen“, sagt sie.

Der russische Präsident Wladimir Putin schürt die Energiekrise, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Foto: Aleksey Nikolskyi, Sputnik/dpa

Tatsächlich stand ja am Anfang der drei großen Krisen der vergangenen Jahre stets eine große Hilfsbereitschaft. Die Deutschen empfingen syrische Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof mit offenen Herzen. Sie gingen in den ersten Corona-Monaten für wildfremde Nachbarn einkaufen, nahmen Rücksicht auf andere und räumten nun für Familien aus der Ukraine ihre Gästezimmer frei. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem die eigentliche Krise, der Schock, das Mitgefühl aus dem Fokus verschwindet und die Menschen zu spüren bekommen, was all die Verwerfungen für sie selbst bedeuten. Wladimir Putin schürt die Energiekrise ja ganz bewusst, um den Zusammenhalt in westlichen Demokratien zu schwächen und Länder, die der Ukraine zur Seite stehen, zu destabilisieren.

Und so stellen sich viele Deutsche mit Blick auf den Herbst also vor allem die Frage, was aus ihnen wird, wenn das alles so weitergeht. Wenn der Strom ausfällt oder sie die Heizung nicht mehr bezahlen können. Wenn Lebensmittel noch teurer werden und der eigene Arbeitgeber womöglich in Schwierigkeiten gerät. Darauf die richtigen Antworten zu geben, Politik offen und nachvollziehbar zu erklären, wird die entscheidende Aufgabe dieser Bundesregierung in den kommenden Monaten werden.

Was den sozialen Zusammenhalt stärkt

„Wohnungen müssen warm sein, Energie und Lebensmittel bezahlbar bleiben, die Industrie muss arbeiten können. Wenn der Geldbeutel eng ist, braucht es eine zielgerichtete Unterstützung. Das stärkt den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, sagt Schulze. Auch für Bayerns Innenminister Herrmann steht fest: „Wenn die Bundesregierung für eine funktionierende Energieversorgung sorgt, zum Beispiel durch eine Verlängerung der Laufzeiten der sicheren deutschen Kernkraftwerke, entzieht sie Protesten von vornherein den Nährboden.“

Doch was ist mit denen, die gar keine Lust auf Lösungen haben? Denen, die ihre Kraft aus der Eskalation, der Wut und dem angestachelten Hass ziehen? Für Psychologin Lamberty gibt es darauf nur eine richtige Antwort: „Es muss eine klare Abgrenzung erfolgen von denen, die eindeutig demokratiefeindliche Positionen vertreten – und da hapert es aus meiner Sicht oft. Je mehr wir wegschauen und weghören, desto eher sickern solche Haltungen in die Gesellschaft hinein – und das ist toxisch für eine Demokratie.“

