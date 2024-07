Mann schlägt Schülern ins Gesicht und verletzt Polizist

Ein Mann hat in Ludwigsburg zwei Schülern ins Gesicht geschlagen. Bei der anschließenden Festnahme habe er Widerstand geleistet und einen Polizisten verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Neben den beiden Schülern und dem Polizisten verletzte er auch einen hinzugekommenen Lehrer am Dienstag leicht.

Der verdächtige 43-Jährige soll zuvor von einigen Schülern nahe der Schule provoziert worden sein. Daraufhin griff er die Gruppe aus rund 25 Schülern an und schlug einem 13- und einem 15-Jährigen ins Gesicht. Nach dem Schlag gegen den 34-jährigen Lehrer floh der Mann zu Fuß. Die Polizei konnte ihn kurz darauf festnehmen. Als er Widerstand dagegen leistete, verletzte er sich ebenfalls leicht. Außerdem soll der 43-Jährige betrunken gewesen sein.