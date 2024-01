"Schlag den Star" - Leony gegen Stefanie Giesinger: Übertragung im TV und Stream, Porträts, alle Infos

Bei "Schlag den Star" messen sich Leony und Stefanie Giesinger. Hier haben wir alle Infos rund um Teilnehmerinnen, Termin, Übertragung und Wiederholung für Sie.

Einiges steht auf dem Spiel bei der aktuellen Ausgabe von den "Schlag den Star" - natürlich geht es den beiden Kontrahentinnen um Ruhm und Ehre, aber auch um 100.000 Euro. Diese Summe nämlich darf die Gewinnerin mit nach Haus nehmen und für einen guten Zweck einsetzen. Dafür muss sie sich aber zuvor in den bis zu 15 Runden der Sendung durchsetzen.

In der neuesten Ausgabe steigen Sängerin Leony und Model Stefanie Giesinger in den Ring. Moderator der Sendung ist auch diesmal Elton, in gewohnter Manier wird die Show von Ron Ringguth sachkundig kommentiert.

Wer sind die beiden Damen? Wann und wie wird die Sendung ausgestrahlt? Gibt es eine Wiederholung? Ihre Fragen rund um Teilnehmerrinnen, Termin, Übertragung und Wiederholung von "Schlag den Star" mit Leony und Stefanie Giesinger werden hier sofort erschöpfend beantwortet.

Wann ist der Termin von "Schlag den Star" mit Leony und Stefanie Giesinger?

Der Sender hat die Übertragung dieser Ausgabe von "Schlag den Star" für Samstag, 27. Januar 2024, um 20.15 Uhr angekündigt. Die Primetime-Show läuft live auf ProSieben und bei Joyn.

"Schlag den Star" auf ProSieben: Die Teilnehmerinnen Leony und Stefanie Giesinger im Kurzporzträt

Die beiden Kontrahentinnen haben sich bei ProSieben vorab kräftig beharkt. "Leony singt heute ihr Abschiedslied!", tönt Frau Giesinger. "Sorry, Platz 1 gibt’s für dich nur in den Charts“, kündigt sie ihrer Gegnerin an. Doch Leony lässt sich davon kaum beeindrucken: "Das wird nicht so easy für dich, Steffi. Heute musst du dich wärmer anziehen als bei einem Shooting."

Leony

Name Leony Bürgerlicher Name Leonie Burger Beruf Sängerin Geburtstag 25. Juni 997 Sternzeichen Krebs Geburtsort Chammünster (Bayern) Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland Größe 169 cm Haarfarbe dunkelblond Augenfarbe blau Social Instagram

Stefanie Giesinger

Name Stefanie Giesinger Beruf Model, Influencerin Geburtstag 27. August 1996 Sternzeichen Jungfrau Geburtsort Kaiserslautern / Rheinland-Pfalz Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland Größe 178 cm Haarfarbe braun Augenfarbe braun Social Instagram

"Schlag den Star": Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Sendung "Schlag den Star" mit Leony und Stefanie Giesinger liegt in den Händen von ProSieben. Man kann die Sendung also ganz entspannt im Free-TV vor dem heimischen Endgerät verfolgen. Zusätzlich wird das Spektakel auch auf der hauseigenen Streamingplattform Joyn im Live-Stream dargebioten.

Den Basisdienst gibt es völlig kostenlos, man muss ich lediglich registrieren. Falls Sie das eine oder andere Extra wünschen, sollten Sie die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, die kann man sieben Tage gratis testen. Für anschließend 6,99 Euro im Monat bietet dieser Dienst nach eigener Aussage "mehr Live TV mit sechs Pay TV Sendern in HD-Qualität". Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Gibt es eine Wiederholung von "Schlag den Star" mit Leony und Stefanie Giesinger?

Zumindest für das lineare TV ist bisher keine Wiederholung dieser Ausgabe von "Schlag den Star" angekündigt worden. Nach der Free-TV Premiere ist die neuste Folge allerdings noch eine ganze Weile bei Joyn abrufbar.