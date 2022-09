Schweden-Wahl: Ministerpräsidentin Andersson reicht Rücktritt ein

In Schweden hat Ministerpräsidentin Magdalena Andersson ihren Rücktritt angekündigt. Sie reagierte damit auf das Ergebnis der Parlamentswahl.

Magdalena Andersson gibt sich geschlagen. Schwedens Regierungschefin verkündete drei Tage nach der umkämpften Parlamentswahl ihren Abschied. Die Sozialdemokratin erklärte am Mittwochabend (14. September) in Stockholm, sie werde am Donnerstag ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin einreichen. Grund ist die knappe Mehrheit, die bei der Wahl für das konservativ-rechte Lager zustande gekommen war. (mit dpa)

