Ein Studienabbruch ist keine Schande

Sein Studium abzubrechen, klingt nach Scheitern. Manchmal ist es das auch – oft genug aber ein vernünftiger Schlussstrich, den knapp 30 Prozent aller Studierenden ziehen. Dafür, dass das zwischen ihnen und dem Studium nicht so recht passen wollte, können viele nicht einmal etwas. Allzu oft liegt der Fehler in den Strukturen.

Etwa, wenn finanzielle Gründe, soziale Nachteile oder fehlende Betreuung Studierende zum Aufhören bringen. Und gleiches gilt in den Fällen, die sich seit Jahren häufen: dass ein Studium deshalb verfrüht endet, weil ein kranker Körper oder die Psyche nicht mehr mit den Aufgaben an der Universität zusammenpassen.

Psychische Probleme an der Universität: Warum Studierende abbrechen

Zwar ist es ein Fortschritt, dass dieses Thema kein Tabu mehr ist und Menschen über ihre Krankheit sprechen, statt sie in sich hineinzufressen und sich damit selbst zu schaden. Dass zugleich Krankheitsfälle an Universitäten immer verbreiteter werden, ist ein Problem; eines, das nicht zuletzt an zunehmendem Leistungs- und Erwartungsdruck liegt.

Natürlich: Wer einen Hochschulabschluss haben will, muss etwas leisten. Wer sich aber nach Studienbeginn aus guten Gründen doch noch gegen die Uni entscheidet, hat dafür Respekt verdient, statt als faul verurteilt zu werden. Und dann gibt es noch diejenigen, die im Studium scheitern, obwohl sie motiviert und klug genug sind: Diese Talente fehlen am Ende – und zwar uns allen.