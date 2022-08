Serbien-Kosovo-Konflikt: Worum geht es bei dem Streit?

Schon seit Jahren gibt es Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien. Kürzlich drohte der Streit zu eskalieren. Doch worum geht es dabei überhaupt?

Seit Jahren ist das Verhältnis zwischen dem Kosovo und Serbien angespannt. Grund dafür ist, dass sich der Kosovo 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt hatte. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkannten die Unabhängigkeit des Kosovos an. Andere, darunter Serbien, Russland, China und fünf EU-Länder, tun das bis heute nicht.

Kosovo-Konflikt: Serbien erkennt Unabhängigkeit nicht an

Die Kosovo-Albaner stehen kompromisslos hinter ihrer Unabhängigkeit. Serbien hingegen besteht darauf, dass der Kosovo noch immer ein Teil Serbiens sei und das weiterhin bleiben solle. Aus diesem Grund hat die EU 2011 einen moderierten Serbien-Kosovo-Dialog eingeführt. Dessen Ziel war es, die Beziehung in Form eines abschließenden und rechtlich bindenden Abkommens, das im Einklang mit dem Völkerrecht steht und zur regionalen Stabilität beiträgt, zu verbessern. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd. Die Verhandlungen waren von Konflikten und Streit geprägt. Sie gerieten ins Stocken und wurden schließlich beendet.

Es blieb aber nicht nur bei solchen Streitigkeiten. In den vergangenen Jahren kam es auch immer wieder zu teilweise gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen dem Kosovo und Serbien. 2018 beispielsweise wurde Oliver Ivanovic, einer der wichtigsten serbischen Politiker im Kosovo, vor seiner Parteizentrale in der Stadt Mitrovica erschossen. Die Regierung des Kosovo verurteilte den Mord zwar, trotzdem führte das Attentat wieder zur Beilegung von Verhandlungen zwischen den beiden Staaten. Auch als die Gespräche im Sommer 2021 wieder aufgenommen wurden, gab es keine Fortschritte in dem Konflikt.

Kosovo-Serbien-Konflikt eskaliert wegen Einreiseregeln

Nachdem der Kosovo kurzfristig neue Einreiseregeln erlassen wollte, wurde der Streit weiter verschärft. Geplant war, dass an den Grenzübergängen keine serbischen Personaldokumente mehr anerkannt werden. Serben sollten sich stattdessen ein provisorisches Dokument ausstellen lassen. Serbische Behörden gehen beim Grenzübertritt kosovarischer Bürger identisch vor.

Als Reaktion auf die Einreiseregeln errichtete Serbien am vergangenen Sonntag im überwiegend serbisch bevölkerten Norden des Kosovos Barrikaden. Es sollen auch Schüsse in Richtung kosovarischer Polizisten abgegeben worden sein. Die Barrikaden sollen mittlerweile wieder entfernt worden sein. Der Kosovo hatte das gefordert, damit er die Einführung der Einreiseregeln zunächst verschiebt.

Gibt es eine Lösung im Kosovo-Serbien-Konflikt?

Zwischenzeitlich kam es sogar zu einem militärischem Aufrüsten im Grenzgebiet. Als Reaktion darauf verstärkte die dort stationierte NATO-Kosovo-Truppe KAFOR ihre Patrouillen im Grenzgebiet. Eine EU-Arbeitsgruppe soll nun innerhalb von sechs Monaten eine dauerhafte Lösung erarbeiten.