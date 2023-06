Sexuelle Gewalt

Julia und Hannah bekamen K.-o.-Tropfen verabreicht: "Ein Teil von dir ist für immer weg"

Plus Wer K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt bekommt, wird in kürzester Zeit wehr- und hilflos. Zwei Betroffene erzählen von Erinnerungslücken, Panikattacken und einer Vergewaltigung.

Von Bianca Dimarsico

Hannah aus Köln wurde zweimal etwas in ihr Getränk gegeben. Zwei Situationen, in denen sie sich eigentlich sicher fühlte. Beim ersten Mal wurde sie von ihren Freundinnen nach Hause gebracht. Beim zweiten Mal vergewaltigte sie der Mann, mit dem sie sich zuvor drei Monate lang getroffen hatte. Hannah lernte ihn 2018 auf der Geburtstagsfeier einer Freundin kennen. Sie war schon seit dem Kindergarten mit ihm befreundet. Die damals 23-Jährige und er verstanden sich gut. Drei Monate lang trafen sich die beiden. Hannah nennt es eine "Freundschaft Plus", also eine lockere Affäre ohne Verpflichtungen.

Eines Abends trafen sie sich bei ihm daheim, wie sie es schon oft getan hatten. Sie trank ein Glas Wein, unwissend, dass das Getränk sie in einigen Minuten ausknocken würde. "Plötzlich war alles wie verschleiert, mir ist schlecht geworden und ich musste mich übergeben", erzählt sie. An das, was danach kam, erinnert sie sich nur bruchstückhaft. Ihr wurden K.-o.-Tropfen eingeflößt.



