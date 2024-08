Bundesinnenministerin auf Besuchstour in Hessen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will am heute gemeinsam mit dem hessischen Innenminister Roman Poseck (CDU) mehrere Sicherheitseinrichtungen in Hessen besuchen. Um 12.00 Uhr geht es in Wiesbaden zunächst um das Thema Cybersicherheit. Dazu wollen die Spitzenpolitiker mit Experten des CyberCompetenceCenter (Hessen3C) des Innenministeriums unter anderem über den Schutz von Kommunen gegen Cyberattacken sprechen.

Anschließend (13.30 Uhr) steht ein Besuch des Bundeskriminalamtes auf dem Programm. Thema sind neben Cyberkriminalität auch die Transportwege der Organisierten Kriminalität für Kokain und Schmuggelverstecke sowie die illegale Herstellung von Schusswaffen im 3D-Druckverfahren.

Um 16.00 Uhr werden Faeser und Poseck dann in Frankfurt beim Innovation Hub erwartet, der Softwareschmiede der hessischen Polizei. Vorgestellt werden unter anderem eine Software zur Aufklärung von Geldautomatensprengungen und forensische Methoden zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Kindern.