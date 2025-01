Markus Söder: „Die demokratischen Parteien haben ein Glaubwürdigkeitsproblem“

Herr Söder, die Union will an diesem Freitag im Bundestag das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz verabschieden, notfalls mit den Stimmen der AfD. Warum arbeiten Sie mit einer Partei zusammen, die Sie bislang immer als Feind bezeichnet hatten?

MARKUS SÖDER: Die AfD ist und bleibt der Systemgegner. Mit ihr gibt es definitiv keine Zusammenarbeit. Diese russlandfreundliche AfD mit ihren absurden Plänen zu Nato- und EU-Austritt schadet unserem Land massiv. Um die AfD zu bekämpfen, muss man die Realitäten des Landes aber annehmen und sich um die Sorgen der Bürger kümmern. Die Ampel hat an den Menschen vorbei regiert. Das hat die AfD erst richtig stark gemacht. Nach den jüngsten schweren Erschütterungen durch die Morde an einem kleinen Kind und einem mutigen Helfer in Aschaffenburg wurde wieder deutlich: Die demokratischen Kräfte müssen etwas verändern, weil sonst die Extremen stärker werden. Das darf nicht passieren.

Sogar die Kirchen kritisieren die Vorschläge der Union scharf. Spielt Friedrich Merz nicht mit dem Feuer, wenn er die Zustimmung der AfD zu seinem Migrationspaket billigend in Kauf nimmt und eine in Teilen rechtsextreme Partei so salonfähig macht?

SÖDER: Wegzuschauen und die Situation zu ignorieren, ist keine Option. Aschaffenburg ist kein Einzelfall, sondern das jüngste Glied einer langen Kette von schlimmen Verbrechen: Mannheim, Solingen, Magdeburg vor Weihnachten. Was soll noch passieren? Wir haben die Aufgabe, Menschen zu schützen und Gefahren zu reduzieren. Das geht nur, indem wir Recht und Ordnung wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und auch die illegale Migration beenden.

Sie brechen also mit den Lehren, die Sie selbst aus früheren Wahlkämpfen gezogen haben: Wer Migration zum Wahlkampfthema macht, der stärkt die AfD.

SÖDER: Die Themen werden von der Realität bestimmt. Die demokratischen Parteien haben bei vielen in der Bevölkerung ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Glaubwürdigkeit kann nur wiederhergestellt werden, indem man zeigt: Es verändert sich etwas. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Deswegen stellen wir unsere Position, unsere Haltung und unsere Überzeugung im Bundestag zur Abstimmung. Wir können nicht darauf verzichten, das Richtige zu tun, nur weil auch die Falschen vielleicht zustimmen. Leider weigern sich bisher SPD und Grüne, einem Richtungswechsel in der Migrationspolitik zuzustimmen. Die Grünen wollen sogar mehr Zuwanderung.

Hatte Merz seinen Vorstoß vorher mit Ihnen abgesprochen?

SÖDER: Wir haben vorher gesprochen. Er ist fest überzeugt, diesen Weg zu gehen. Und wir finden das richtig.

Gleichzeitig gibt es große Zweifel, ob Ihre Vorschläge überhaupt umsetzbar sind – Europarecht könnte dagegen stehen…

SÖDER: Zurückweisungen an der Grenze sind verfassungsrechtlich auf jeden Fall möglich. Es muss Schluss sein mit ideologischen Scheinargumenten, insbesondere von den Grünen. Rechtsgutachten und ein ehemaliger Bundesverfassungsgerichtspräsident bestätigen unsere Auffassung. Zur Wahrheit gehört auch, dass europäisches Recht heute schon jeden Tag gebrochen wird – und zwar nicht von Deutschland. Im letzten Jahr hätten im Rahmen der Dublin-Verordnungen 75.000 Menschen aus Deutschland von anderen europäischen Ländern zurückgenommen werden müssen. Am Ende waren es knapp 6000. Italien nahm drei Personen zurück.

Merz hat in einem seiner Anträge gesagt, alle unmittelbar Ausreisepflichtigen sollen in Haft. Das wären um die 40.000 Menschen. Die können Sie doch nicht im Ernst alle einsperren wollen?

SÖDER: Es geht um Straftäter und all jene, die unmittelbar vor der Abschiebung stehen. Natürlich kann kein genereller Abschiebearrest verhängt werden, wenn unklar ist, wann eine Abschiebung stattfinden wird. Entscheidend ist: Wir müssen in der Lage sein, zurückzuführen, das hat ja auch die schlimme Gewalttat in Aschaffenburg gezeigt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat sich entschuldigt und dazu bekannt, dass es die Hauptverantwortung trägt, dass der Täter von Aschaffenburg nicht rechtzeitig abgeschoben wurde. Respekt dafür, das ist eine ehrliche Bewertung. Bundeskanzler Olaf Scholz sollte sich daran ein Beispiel nehmen. Er sollte sich entschuldigen, denn es war unangemessen, die bayerischen Behörden anzugreifen.

All das ändert nichts am Grundproblem, dass viele Staaten ausreisepflichtige Menschen nicht zurücknehmen wollen.

SÖDER: Mit diesen Ländern müssen wir endlich reden. Während Österreich mit der Regierung in Afghanistan spricht, verweigert das die deutsche Außenministerin. Warum? Es muss gelten: Wer niemanden zurücknehmen will, sollte auch keine Entwicklungshilfe mehr bekommen. Das funktioniert zwischen der EU und Tunesien auch. Gleichzeitig brauchen wir sogenannte Bundesausreisezentren an den großen deutschen Flughäfen. Von dort können dann regelmäßig Abschiebeflüge starten und zwar ohne 1000 Euro Rückführungsgeld.

Wie lange dauert es, bis man das alles organisiert hat?

SÖDER: Das geht nicht über Nacht. Aber allein die Ankündigung wird zu vermehrten freiwilligen Ausreisen führen. Wir haben das in Bayern gespürt: Wenn der Druck steigt, gehen auch mehr Menschen wieder freiwillig zurück. Im Übrigen haben wir in Bayern die Ausreisen und Abschiebungen um jeweils mehr als 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert und bei den freiwilligen Ausreisen sogar ein Zehnjahreshoch erreicht.

Zu Beginn des Jahres hat man bei Ihnen in der Partei vernehmbar Gegrummel gehört über den Kanzler-Kandidaten Merz, vom Wahlkampf im Schlafwagen war da die Rede. Sind Sie jetzt zufriedener mit Ihrem Kandidaten?

SÖDER: Wir haben Friedrich Merz von Anfang an mit voller Kraft unterstützt. Wir haben drei gleichberechtigte große Themen: Wir brauchen eine Wirtschaftswende. Die wirtschaftliche Lage wird jeden Tag noch schlechter. Es drohen leider viele Entlassungen, auch im Automobilsektor. Wir wollen die Energiepreise und die Steuern massiv senken, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Zweites Thema ist die Stärkung der Bundeswehr. Dafür brauchen wir mindestens drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, wenn nicht sogar 3,5 Prozent, und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Schließlich noch die Begrenzung der Migration.

Die 3,5 Prozent für die Bundeswehr, die Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck schon mal gefordert hat. Wie realistisch sind die denn?

SÖDER: Das ist schrittweise machbar – genau wie niedrigere Unternehmenssteuern und mehr Investitionen in Forschung. Auch die müssen auf 3,5 Prozent erhöht werden. Wir gehen hier in Bayern voran. In meiner Amtszeit haben wir die jährlichen Forschungsausgaben um sage und schreibe 36 Prozent erhöht. Das gibt es nirgendwo anders in Deutschland.

Wird es auf dem CDU-Parteitag am Montag Kritik am Migrationskurs von Merz geben?

SÖDER: Ich erwarte ein Signal der Geschlossenheit. Die gesamte Union versammelt sich hinter Friedrich Merz, damit er Bundeskanzler wird. Wir wollen ein möglichst starkes Mandat der Bürgerinnen und Bürger für die Union. Denn je stärker das Mandat, desto leichter lässt sich die verfehlte Ampelpolitik reparieren. Und je deutlicher die Richtungsänderung, desto schwächer wird die AfD.

Die Umfragen sprechen nicht für einen starken Auftrag. Da liegt die Union um die 30 Prozent – trotz des Scheiterns der Regierung Scholz.

SÖDER: Der Wahlkampf geht jetzt erst richtig los. In dieser Woche stehen wir vor einer echten Weggabelung. Die CSU unterstützt Friedrich Merz zu 100 Prozent.

Ohne SPD oder Grüne als Koalitionspartner wird es keine Bundesregierung geben. Wo soll der Richtungswechsel mit solchen Partnern herkommen?

SÖDER: Die Union bestimmt als der entscheidende Partner, in welche Richtung der Zug fährt. Die Idee einer Koalition mit den Grünen hat sich mit deren Parteitag am vergangenen Wochenende endgültig erledigt. Dass die Grünen direkt nach Aschaffenburg beschlossen haben, die Migration auszuweiten, zeigt, dass mit ihnen kein Politikwechsel möglich ist. Die SPD ist auch ein schwerer Brocken. Allerdings wird die SPD nach der Wahl ohne Olaf Scholz eine andere sein.

Sie glauben Merz, dass er trotz der Abstimmung in dieser Woche nach der Wahl kein Bündnis mit der AfD eingeht?

SÖDER: Natürlich. Es wird keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das gilt für die gesamte Union jetzt und selbstverständlich auch nach der Wahl. Die AfD ist eine in weiten Teilen rechtsradikale Partei. Sie würde Deutschland wirtschaftlich ruinieren und Moskau auf dem Silbertablett servieren. Sie ist eine Gefahr für unseren Wohlstand und unsere Sicherheit.

Die Weimarer Republik endete auch deswegen, weil die demokratischen Kräfte am Schluss zu erschöpft waren, um den Aufstieg der Nazis zu verhindern. Ist es ausgeschlossen, dass auch heute die Demokraten irgendwann erschöpft sind und jemand wie Alice Weidel mal Kanzlerin würde?

SÖDER: Auch das Scheitern der Weimarer Republik war eine langfristige Entwicklung. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Man muss nur einen Blick zu unseren Nachbarn werfen: Italien, Österreich, Niederlande. Kein Land ist bei einer falschen Politik vor einem Erstarken der Rechten gefeit. Möglichst viele Wählerinnen und Wähler für die demokratischen Parteien zu gewinnen, das muss unser aller Aufgabe sein.