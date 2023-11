Warum Menschen die Kartei der Not unterstützen

Die Kartei der Not hilft seit über 55 Jahren unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region: Was die Spenderinnen und Spender unseres Leserhilfswerks bewegt - und was sie bewegen.

Es ist ein Gänsehautmoment! Die besondere Stimmung, die Musik, die Lichter, die vielen glücklichen Gesichter. Alles passt. Doris Mühlberger und Martin Hommer lieben diesen Augenblick. Arbeiten auf ihn hin. Viele Wochen. Zusammen mit den anderen Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Penzing. Das Benefizkonzert in der Waldorfschule Landsberg, es ist ihr emotionaler Höhepunkt des Jahres. Alle zwei Jahre geht das Geld an die Kartei der Not, an das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Über 43.000 Euro kamen seit 1997 so schon zusammen. Eine stolze Summe.

Es sind Menschen wie Doris Mühlberger und Martin Hommer, Menschen wie die Mitglieder des Musikvereins Penzing, die es erst ermöglichen, dass die Kartei der Not seit über 55 Jahren in den unterschiedlichsten Notlagen Menschen rasch und unbürokratisch beistehen kann. Ohne all die Privatpersonen, ohne all die Vereine, Initiativen, Klubs, Organisationen, Schulklassen, Unternehmen, die das Leserhilfswerk unserer Zeitung oft schon seit Jahrzehnten unterstützen, gäbe es diese Hilfen in Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern schlicht nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .