Deutschland im Fadenkreuz von Spionage-Supermächten

Plus Mehrere Affären um mutmaßliche Agenten und Informanten aus Russland oder China schrecken die Nation auf. Sind die deutschen Geheimdienste in der Lage, das Land zu schützen?

Berlin „Russisches Haus“ – dieser Schriftzug leuchtet in roter Schrift über dem Eingang. Kaum ein Kilometer entfernt vom vom Checkpoint Charlie, wo sich 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüberstanden, bröckelt die ehemals prunkvolle Fassade des Gebäudes aus Kalk und Granit. Auf einem Schild neben der goldverzierten Tür werden Pelmeni-Teigtaschen und Soljanka im hauseigenen Café beworben.

Was hinter der Fassade des Gebäudes mitten in Berlin passiert, hat mit Gastronomie jedoch nur am Rande zu tun. Und auch die Bezeichnung Kulturzentrum führt offenbar in die Irre. Worum es in „Putins Propagandastützpunkt“, wie die Einrichtung oft betitelt wird, geht, ist etwas ganz anderes - knallharte russische Propaganda und wohl auch Spionage für den Kreml. Nun soll die Berliner Staatsanwaltschaft laut Medienberichten gegen die Träger des Hauses ermitteln. Erhärtet sich der Verdacht, dass das Russland-Haus dem Kreml untersteht, könnte es auf Grundlage der geltenden EU-Sanktionen geschlossen werden.

