Statt Industriestrompreis: Ampel einigt sich auf 12-Milliarden-Euro-Entlastung

Exklusiv Einigung nach monatelangem Streit: Statt einem Industriestrompreis will die Ampel alle Produktions-Unternehmen entlasten. Nach Informationen unserer Redaktion mit 12 Milliarden Euro.

Die Ampel-Koalition hat sich nach monatelangem Streit darauf verständigt, alle Betriebe des produzierenden Gewerbes in Deutschland bei der Energierechnung zu unterstützen. Insgesamt geht es um ein Entlastungsvolumen von 12 Milliarden Euro allein für das kommende Jahr, wie unsere Redaktion aus Kreisen der Industrie erfuhr. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollen die Einigung im Laufe des Donnerstags bekannt machen.

Einen eigenen Industriestrompreis wird es nicht geben