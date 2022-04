Selenskyj setzt mit dem Affront gegen Steinmeier ein falsches Signal

Der Bundespräsident wollte nach Kiew reisen, ist dort aber offenbar unerwünscht. Damit tut sich Wolodymyr Selenskyj keinen Gefallen. Solche Misstöne helfen nur einem.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in der Ukraine offenbar derzeit nicht willkommen. Indem Wolodymyr Selenskyj das deutsche Staatsoberhaupt mehr oder weniger zur unerwünschten Person erklärt hat, setzt der ukrainische Präsident ein irritierendes Signal.

Steinmeiers Russland-Politik während seiner Zeit als Außenminister ist aus heutiger Sicht gescheitert, keine Frage. Er selbst hat das kürzlich eingeräumt. Aber der heutige Bundespräsident war beileibe nicht der einzige westliche Politiker, der sich in Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow bitter getäuscht hat.

Selenskyj befindet sich im Ausnahmezustand und seine Landsleute sind enttäuscht von Deutschland. Das mag den Affront erklären, doch der Präsident tut sich und seinem Land keinen Gefallen, wenn er das Oberhaupt eines verbündeten Staates derart auflaufen lässt.

Wladimir Putin wollte den Westen spalten - und ist bislang gescheitert

Russlands Machthaber Wladimir Putin dürfte die Misstöne jedenfalls mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Von Anfang an hatte es der Kreml-Chef darauf angelegt, den Westen, die Europäische Union und die Nato zu spalten. Dass ihm dies bislang nicht gelang, ist ein beachtlicher, aber auch zerbrechlicher Erfolg.

Angesichts der Brutalität des Krieges in der Ukraine, angesichts zehntausender Toter, zerbombter Städte und der Verzweiflung seiner Landsleute kann man Selenskyj verstehen, wenn ihm Manches zu lange dauert oder er noch härtere Sanktionen und mehr Hilfe im Kampf gegen die russischen Angreifer erwartet.

Auch ohne Gas-Embargo steht Deutschland an der Seite der Ukraine

Und ja, Deutschland kauft noch immer Gas aus Russland und hatte sich später als andere dazu entschieden, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das bedeutet aber nicht, dass die Bundesregierung nicht ohne Wenn und Aber an der Seite von Selenskyj und seinen Landsleuten steht.

Deutschland liefert inzwischen Waffen, unterstützt die Ukraine finanziell und will in großem Stil Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme sind groß, auch in der deutschen Bevölkerung. Selenskyj und sein nicht gerade zur Diplomatie neigender Botschafter Andrij Melnyk sollten diesen Zusammenhalt bei allem Verständnis für ihre Verzweiflung nicht ohne Not gefährden. Der wahre Gegner sitzt in Moskau.