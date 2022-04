Die Infos zur Stichwahl 2022 in Frankreich: Termin, Kandidaten, Ablauf

Bei der Stichwahl 2022 in Frankreich wird ein Präsident oder eine Präsidentin gewählt. Die Kandidaten sind Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Hier finden Sie alle Infos zu Termin und Ablauf.

Bei der Frankreich-Wahl 2022 entscheidet sich, wer Präsident oder Präsidentin wird. Im ersten Wahlgang konnte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit holen. Die meisten Stimmen bekamen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, die nun in die Stichwahl 2022 in Frankreich gehen. Wann ist der Termin? Wie ist der Ablauf? Hier folgen die Infos.

Termin: Wann ist die Stichwahl in Frankreich 2022?

Der Termin der Stichwahl 2022 in Frankreich ist der heutige 24. April 2022. Die Wahllokale im Land haben von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Der erste Wahlgang der Frankreich-Wahl 2022 fand am 10. April 2022 statt. Emmanuel Macron und Marine Le Pen konnten dabei die meisten Stimmen holen. Nun fällt die endgültige Entscheidung bei der Stichwahl am 24. April.

Wann war die letzte Wahl in Frankreich?

Die Frankreich wird der Präsident alle fünf Jahre gewählt. Die letzte Präsidentschaftswahl fand am 23. April 2017 statt. Am 7. Mai gingen Emmanuel Macron und Marine Le Pen in die Stichwahl, die Macron mit einem Ergebnis von 66,1 Prozent für sich entscheiden konnte. Bei der Stichwahl 2022 wiederholt sich das Duell mit denselben Kandidaten.

Frankreich-Wahl 2022: Kandidaten und Kandidatinnen

Amtsinhaber Emmanuel Macron und Marine Le Pen sind die Kandidaten der Stichwahlen 2022 in Frankreich. Im ersten Wahlgang waren noch viel mehr Bewerber und Bewerberinnen angetreten. Hier die Übersicht:

Kandidaten der Stichwahl in Frankreich 2022

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Das waren weitere Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Wahlgang

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière)

François Asselineau (Union populaire républicaine)

Nicolas Dupont-Aignan (Parteivorsitzender Debout la France)

(Parteivorsitzender Debout la France) Anne Hidalgo (Bürgermeisterin von Paris )

(Bürgermeisterin von ) Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts)

(Europe Écologie-Les Verts) Jean Lassalle ( Résistons)

( Résistons) Marine Le Pen (Rassemblement National)

(Rassemblement National) Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

(La France insoumise) Valérie Pécresse ( Les Républicains )

( ) Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste)

Fabien Roussel (Parti communiste français)

(Parti communiste français) Christiane Taubira ( Parti radical de gauche )

( ) Éric Zemmour (Reconquête)

Bis zum 26. Februar mussten sich alle Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl melden. Wer antreten wollte, musste aber 500 Unterschriften von Mandatsträgern wie Parlamentariern oder Bürgermeistern vorweisen, die die Kandidatur unterstützen. Diese mmssten aus mindestens 30 verschiedenen Départements stammen, wobei aus einem Département nicht mehr als zehn Prozent der Unterschriften kommen durften.

Wahlberechtigte bei der Präsidentschaftswahl 2022 in Frankreich

Wer ist bei der Frankreich-Wahl 2022 wahlberechtigt? Wählen dürfen alle französischen Staatsbürger, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und in die Wahllisten eingetragen sind.

Wahlsystem: Wie wählt Frankreich?

Anders als in Deutschland wird der Präsident oder die Präsidentin in Frankreich direkt vom Volk gewählt. Wer sich bei der Wahl durchsetzen möchte, muss die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen. Dadurch war es von Anfang an unwahrscheinlich, dass direkt nach dem ersten Wahlgang ein Sieger feststeht. Die Entscheidung fällt nun im zweiten Wahlgang - also in der Stichwahl.

In Frankreich wird der Präsident für fünf Jahre gewählt. Theoretisch sind unbegrenzt viele Amtszeiten möglich, es dürfen aber maximal zwei Amtszeiten direkt aufeinander folgen.

Uhrzeit für Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse

Wann kommen Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse der Frankreich-Wahl 2022? Bei der Stichwahl am 24. April werden direkt nach dem Schließen der Wahllokale um 20 Uhr Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Das Wahlergebnis steht in der Regel am Morgen nach der Wahl fest.