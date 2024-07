Polizist mit Softair-Waffe bedroht

Ein betrunkener Mann soll einen Polizisten mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole bedroht haben. Die Beamten waren am Freitag zu einem Familienstreit nach Eltmann im Landkreis Haßberge gerufen worden, teilte die Polizei mit. Als ein Polizist den 31-Jährigen bat, seine Zimmertür zu öffnen, soll er die Pistole auf den Beamten gerichtet haben. Der Polizist habe den Mann sofort entwaffnet und zu Boden gebracht, hieß es weiter.

Der Mann wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Ermittler habe sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge über drei Promille. Worum es in dem anfänglichen Streit ging, war zunächst unklar.