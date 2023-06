Südamerika-Reise

vor 16 Min.

Baerbock und Heil: Auf Fachkräfte-Mission in Brasilien

Hubertus Heil (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), besuchen das Deutsche Krankenhaus Oswaldo Cruz in Sao Paulo. Sie wollen Pflegekräfte anwerben.

Plus Fachkräfte gibt es in Deutschland zu wenige, in Brasilien zu viele. Eine Kooperation könnte junge Menschen nach Deutschland holen. Doch auch andere Länder rekrutieren.

Von Bernhard Junginger Artikel anhören Shape

Herzstillstand - es geht um Leben oder Tod des „Patienten“, darum gibt Paulo Cesar Teixeiera da Silva bei der Druckmassage alles. Kraftvoll und in schneller Folge presst der muskulöse Brasilianer mit ausgestreckten Armen den Brustkorb nach unten. Doch ein schriller Piepton signalisiert, dass die Gefahr noch nicht vorüber ist. Texeira da Silva pumpt weiter, kommt ins Schwitzen, gibt nicht auf. Bis, endlich, ein regelmäßiger Summton signalisiert: Geschafft, das Herz schlägt wieder. Hubertus Heil, der zugeschaut hat, atmet hörbar auf – auch wenn es sich nur um eine Übung an einer Simulationspuppe aus Gummi gehandelt hat. „Gut gemacht“, sagt er, „in Deutschland suchen wir gerade händeringend qualifizierte Kräfte wie sie“.

Wegen Leuten wie dem jungen Krankenpflege-Studenten von der Katholischen Universität Brasilia ist der deutsche Arbeitsminister nach Brasilien gekommen. Zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen will der SPD-Politiker im größten Land Lateinamerikas um Fachkräfte werben, die den wachsenden Personalmangel in deutschen Pflegeeinrichtungen lindern sollen. Doch die Mission ist heikel: Deutschland ist nicht das einzige Land, das händeringend Pflegekräfte sucht und schon allein die komplizierte, weltweit wenig verbreitete Sprache ist ein Hindernis. Die USA, Kanada oder Australien, wo Englisch gesprochen wird, tun sich schon allein deshalb bei der Rekrutierung leichter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen