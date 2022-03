Sanktionen gegen Russland: Was bedeutet der Swift-Ausschluss?

Die EU hat scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt - darunter einen Swift-Ausschluss. Was bedeutet diese Maßnahme und welche Folgen hat sie?

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine reagiert die EU mit weitreichenden Sanktionen gegen Russland. Dabei wurden auch mehrere Banken des Landes aus dem Swift-System ausgeschlossen. Hier erklären wir, was das bedeutet.

Was ist Swift? Bedeutung erklärt

Die Abkürzung "Swift" steht "für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". Es ist der Name einer internationalen Organisation in Belgien. Sie ermöglicht die Kommunikation zwischen Banken und Finanzinstituten auf der ganzen Welt. Sie ist eine Genossenschaft.

Video: dpa

Welche Bedeutung hat Swift für die Finanzwelt?

Das Swift-Netz ermöglicht es, dass Menschen, Unternehmen und Staaten international Geld innerhalb eines einheitlichen Systems überweisen können. Das erleichtert zum Beispiel den internationalen Handel.

Wie konnte Russland aus dem Netzwerk ausgeschlossen werden?

Die Genossenschaft hat die Möglichkeit, einzelne Länder aus ihrem Netzwerk auszuschließen. Allerdings ist sie politisch unabhängig.

Wurden schon einmal Länder aus dem Swift-Netzwerk ausgeschlossen?

Ja, zum Beispiel der Iran und Nordkorea. Swift hat seinen Sitz in Belgien und fällt damit unter EU-Recht. Den Ausschluss des Irans im Jahr 2012 hat die Genossenschaft nicht selbst bestimmt, sondern sie hat eine EU-Verordnung umgesetzt, die Überweisungen in das Land verboten haben. Nach Informationen der Tagesschau wurde 2021 auch Afghanistan aus dem Netz ausgeschlossen.

Welche Folgen hat ein Swift-Ausschluss für Russland?

Die Swift-Sanktion hat Folgen für die russische Wirtschaft. Die ausgeschlossenen Banken können auf die herkömmliche Weise keine Zahlungen mehr mit Banken aus dem Ausland abwickeln. Jede einzelne Transaktion müsste über Telefon oder Fax ablaufen - das werden ausländische Banken kaum mitmachen. Das trifft russische Unternehmen, weil über diese Banken keine Waren mehr bezahlt werden können.

Es wurden nur gezielt russische Banken aus Swift ausgeschlossen und nicht das ganze Land, um die Schäden für den Westen möglichst gering zu halten. Dennoch werden auch hier die Folgen zu spüren sein. So wird zum Beispiel die Zahlungsabwicklung für den deutschen Gasexport ausgebremst. (mit dpa)

