Frau bei Streit mit Messer lebensgefährlich verletzt

Mit einem Messer soll eine Frau in Frankfurt am Main eine andere Frau bei einem Streit lebensgefährlich verletzt haben. Die 36 Jahre alte Verletzte sei in der Nacht in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte nahmen die 28-jährige Tatverdächtige demnach fest. Sie solle «zeitnah» einem Haftrichter vorgeführt werden, so der Sprecher.

Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, wie die beiden Frauen im Bereich eines Clubs in eine Auseinandersetzung gerieten. Anschließend griff eine von ihnen die andere demnach mutmaßlich mit dem Messer an. Die Hintergründe des Streits seien noch unklar.