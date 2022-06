"Querdenken"-Initiator Michael Ballweg sitzt in Haft

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche. Zudem habe Fluchtgefahr bestanden, teilten die Stuttgarter Behörden mit.

Michael Ballweg, Gründer und Gesicht der bundesweiten Querdenken-Bewegung, sitzt seit Mittwoch in Stuttgart in Untersuchungshaft. Gegen den 47-Jährigen ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche. Zudem hätten sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, dass sich der Tatverdächtige mit seinen Vermögenswerten ins Ausland begeben wolle, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Stuttgart mit.

Die Nachricht von seiner Festnahme und Hausdurchsuchungen in zwei Wohn- und Geschäftsobjekten in Stuttgart hatte sich am Mittwochnachmittag blitzartig im Internet und auf einschlägigen Social-Media-Kanälen verbreitet. Während die amtlichen Stellen –das Stuttgarter Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft – auch auf konkrete Nachfrage auf „einen 47-Jährigen“ verwiesen und die Identität des Mannes nicht bestätigen wollten, verbreiteten Querdenker-Kreise und Ballweg-Vertraute wie der Leipziger „Querdenker-Rechtsanwalt“ Ralf Ludwig im Netz längst, dass es sich dabei um Michael Ballweg handele.

Ballweg hat sich wohl an "Querdenker-Rechtsanwalt" Ralf Ludwig gewandt

Ballweg habe ihn, teilte Ludwig auf dem Telegram-Kanal „Querdenken (711 Stuttgart)“ mit, am Mittwochnachmittag angerufen, als die Staatsanwaltschaft bei ihm auftauchte. Es sei alles beschlagnahmt worden, Vermögen, Auto – alles, was sie finden konnten, sei eingezogen worden, habe Ballweg Ludwig berichtet. Es sei dabei ausschließlich um politische Aktivitäten Ballwegs und den Vorwurf gegangen, dass Spendengelder, die Ballweg für Protest und Widerstand gesammelt hatte, nicht ausreichend für die Querdenken-Bewegung eingesetzt worden seien. Die Rede ist bei Ludwig von einer sechsstelligen Summe. „Michael Ballweg ist jetzt ein politischer Gefangener“, so der Leipziger Anwalt auf dem Telegram-Kanal. Ein Team für juristischen Beistand werde gerade zusammengestellt. Ein direkter Kontakt zu einem Rechtsvertreter Ballwegs oder zu Ludwig konnte von unserer Redaktion am Donnerstag nicht hergestellt werden.

Unterdessen wurden die Stuttgarter Behörden ein wenig konkreter, was die Vorwürfe gegen den Festgenommenen betrifft. „Der in einem bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts des Betrugs und der Geldwäsche geführten Ermittlungsverfahren festgenommene Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft“, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Weil sich bei der Durchsuchung konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben hätten, dass sich der Tatverdächtige mit seinen Vermögenswerten ins Ausland begeben wollte, sei Haftbefehl wegen Fluchtgefahr beantragt und vom Haftrichter beim Haftprüfungstermin auch erlassen worden. Weitere Informationen wollte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht erteilen.

