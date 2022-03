Tiere im Krieg

17:01 Uhr

Sie riskieren ihr Leben für die einsamen Haustiere in der Ukraine

Plus Auf den Straßen der umkämpften ukrainischen Städte leben mittlerweile Zehntausende herrenloser Tiere. Ehrenamtliche in Lwiw kümmern sich rührend um die vierbeinigen Kriegsopfer.

Von Till Mayer und Sarah Ritschel

Das kleine Wildgehege etwas abseits der Altstadt von Lwiw (Lemberg) war vor der russischen Invasion in der Ukraine eher ein Geheimtipp für Touristinnen und Touristen. Besonders die stolzen Jagdvögel zogen aber doch so manchen Besucher an. Die Falken in der großen Voliere inmitten des Geländes haben seit Ende Februar einen ungewöhnlichen Ausblick. Vor den Vögeln türmen sich Berge an Tierfutter auf. Manche Fleischdosen und Trockenfuttersäcke stammen von einschlägigen Marken, die in deutschen Supermärkten zu finden sind. Aber auch viele Wörter in polnischer Sprache sind auf den Kartons und Plastiksäcken aufgedruckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen