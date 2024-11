Orcas haben keine Angst vor dicken Fischen

Um als Tier einigermaßen sympathisch rüberzukommen, braucht es nicht viel. Eine gute Marketing-Strategie in Form eines Filmes etwa. Delfine zum Beispiel haben seit „Flipper“ das Image des freundlichen, cleveren Helfers. Mittlerweile weiß man, dass die Meeressäuger sich einen Spaß daraus machen, Kugelfische bis aufs Blut zu ärgern, bis diese sich aus Ärger bis zur namensgebenden Rundung aufblasen. Sieht lustig aus, findet der Delfin, dieser Schulhofmobber des Tierreichs – und trollt sich kichernd wieder.

Ein recht positives Bild in der Öffentlichkeit geben auch die Orcas ab, die früher unter dem Namen Killerwal bekannt waren. Dafür verantwortlich sind Filme wie „Free Willy“, in dem ein gefangener Orca einfach nur um seine Freiheit kämpfte und sie am Ende auch bekam. Hach. Auch hier liefert die Wissenschaft Erkenntnisse, die das Bild des gemütlichen Riesen etwas relativieren. Denn einer nun veröffentlichten Studie im Fachblatt Frontiers in Marine Science zufolge rotten sich die Tiere für die Jagd in Gruppen zusammen und machen dabei sogar Jagd auf die größten Fische der Welt: Walhaie.

Delfin-Mobbing und Orcas auf Walhaijagd im Golf von Kalifornien

An die bis zu 20 Meter großen und 34 Tonnen schweren Tiere traut sich eigentlich schon wegen deren Größe keiner ran. Die gar nicht so friedliebenden Orcas eben schon, wie Erick Higuera Rivas, einer der Autoren der Studie, sagt: „Wir schildern eine kooperative Jagdtechnik auf Walhaie, bei der die Orcas gezielt den Bauch attackierten, wodurch der Walhai ausblutete und die Orcas Zugang zu der fettreichen Leber erhielten.“ Bei der Jagd arbeiten demnach alle Orcas zusammen und schlagen auf den Walhai ein, um ihn umzudrehen. Insgesamt vier Attacken in verschiedenen Gegenden des Golfs von Kalifornien zählte die Forschungsgruppe. Dagegen sind Delfine ja noch harmlos. Darin dürften sich alle einig sein. Bis auf die Kugelfische vielleicht.