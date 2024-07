Kein Hinweis auf extremistisches Motiv für Angriff in Lauf

Die Suche nach dem Motiv eines 34-Jährigen für einen Angriff mit einem Messer auf drei Bundespolizisten in Mittelfranken geht weiter. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Nürnberg. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund gebe es zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht.

Der Iraner soll in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg vor gut einer Woche auf einen Streifenwagen der Bundespolizei losgegangen sein. Als die drei Beamten ausstiegen, soll er diese mit einem Messer angegriffen haben. Eine Bundespolizistin soll daraufhin geschossen und ihn im Bauch getroffen haben. Der Mann starb an seiner Verletzung.