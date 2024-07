Bayerisch-tschechischer Austausch mit Söder und Fiala

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala reist heute in die Oberpfalz. In Cham nimmt er zusammen mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Bayerisch-Tschechischen Grenzlandkongress teil, wie die bayerische Staatskanzlei mitteilte. Zuvor will sich Fiala ins Goldene Buch der Stadt eintragen und sich mit Söder zu einem Gespräch unter vier Augen treffen.

Außerdem ist ein Austausch der beiden Politiker mit dem Beirat der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Tschechien vorgesehen. Daran sollen auch Vertreter der tschechischen Bezirke an der bayerisch-tschechischen Grenze teilnehmen.

Bayern und Tschechien wollen ihre Zusammenarbeit auf vielen Ebenen intensivieren. Zu den Themen, die beide Seiten beschäftigen, zählen Berufspendler, Tourismus, Migration, Kultur, Sprachunterricht und der grenzüberschreitende Rettungsdienst. Im Mai 2023 war Fiala mit Söder und dem bayerischen Kabinett in Regensburg zusammengekommen.