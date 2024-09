Taxifahrer bewahrt 82-Jährige in Frankfurt vor Betrug

Ein aufmerksamer Taxifahrer hat in Frankfurt am Main eine 82 Jahre alte Frau vor einem Trickbetrug bewahrt. Wie die Polizei mitteilte, stieg die ältere Dame am Donnerstagmittag in Darmstadt in ein Taxi nach Frankfurt. Dort wollte sie den Angaben nach Geld abheben, um es einem angeblichen Polizisten auszuhändigen.

Laut Polizei wurde der Taxifahrer durch das andauernde Telefongespräch der 82-Jährigen misstrauisch und überzeugte sie, zu einer Polizeiwache in Frankfurt zu fahren. Die Beamten hätten die Frau dann über den Betrugsversuch aufklären und von der Geldübergabe abhalten können.

Es habe sich zudem herausgestellt, dass die Geschädigte in der Vergangenheit bereits mehrmals Opfer von Trickbetrügern geworden war. Bei drei verschiedenen Anlässen übergab sie der Polizei zufolge mehrere zehntausend Euro sowie Goldschmuck an die unbekannten Täter. Eine umfangreiche Fahndung nach den falschen Polizeibeamten sei bisher erfolglos verlaufen.