Diebstahl auf Standstreifen der A3 - Handtasche weg

Ein Trickdieb hat einer Frau auf dem Standstreifen einer Autobahn in Hessen die Handtasche und den Autoschlüssel gestohlen. Nach Angaben der Polizei stoppte der Mann am Dienstagnachmittag auf der A3 bei Flörsheim den Pkw einer 54 Jahre alten Frau aus Belgien, indem er der Fahrerin signalisierte, dass ihr Auto eine Panne habe. Die Frau, die in Richtung Frankfurt unterwegs war, fuhr auf den Standstreifen der Autobahn. Der Mann lenkte die Frau den Angaben zufolge geschickt ab. Erst als sie wieder im Auto saß, bemerkte sie, dass ihre Handtasche mitsamt Autoschlüssel und Bargeld gestohlen worden war. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Der Dieb erbeutete laut Polizei einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Standstreifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handtasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis