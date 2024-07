Entscheidet das Attentat auf Donald Trump die US-Wahl?

Der Kampf ums Weiße Haus wird seit Monaten mit einer solch erbitterten Unversöhnlichkeit geführt, dass schon lange die Sorge mitschwang, diese Aggression könnte irgendwann in Gewalt umschlagen - ob vor oder nach der Wahl. Nun sind Schüsse gefallen. Auf Donald Trump. Vor den Augen der ganzen Welt.

Ein paar Zentimeter entschieden über Leben und Tod. Trump hat überlebt. Auf den Schock über das Attentat folgt die Frage: Kommen die wütenden Amerikaner nun endlich zur Besinnung oder ist das Land endgültig von Sinnen? Und auch wenn es im Angesicht dieser blutigen Tat pietätlos wirken mag, geht es natürlich auch darum, ob dieser Tag die Präsidentschaftswahl entschieden hat.

Joe Biden telefoniert noch am Abend mit seinem Rivalen

Trumps Rivale Joe Biden tat das, was man von einem amerikanischen Präsidenten in einem solchen Moment zu erwarten hat: Er verurteilte jede Form von Gewalt, er sagte, er würde für Trump beten, er telefonierte mit seinem Widersacher, er setzte die Wahlkampagne der Demokraten vorerst aus. Es bedurfte einer solch dramatischen Wende, ehe solche - früher einmal völlig selbstverständlichen - politischen Umgangsformen all den Hass und die Wut der politischen Debatten in den USA zumindest für einen Moment verdrängten.

Doch wird das von Dauer sein? Werden die verfeindeten Lager nun einen Schritt aufeinander zugehen? Wird den Verantwortlichen bewusst, wie explosiv die Stimmung in der bis aufs Blut polarisierten amerikanischen Gesellschaft ist? Wird eine rhetorische Abrüstung stattfinden?

Republikaner erheben Vorwürfe gegen die Demokraten

So bitter es ist: Viel spricht nicht dafür. Eher ist davon auszugehen, dass der Mordanschlag auf Donald Trump zum alles entscheidenden Thema werden könnte. Erste Republikaner werfen schon jetzt den Demokraten vor, dem Attentat den Weg bereitet zu haben. Ohne zu wissen, was den Täter angetrieben hat.

Donald Trump weiß wie kein anderer um die Macht der Bilder

Aus der Ferne mag das schräg wirken, ist es doch vor allem Trump gewesen, der den politischen Diskurs seit Jahren systematisch vergiftet hat. Doch Präsidentschaftswahlen in den USA werden mehr denn je durch Emotionen entschieden. Noch im Moment des Schocks reckte der 78-Jährige die Faust nach oben und rief seine Anhänger auf, zu kämpfen. Trump hat überlebt. Und wie kein anderer weiß der Ex-Präsident um die Macht der Bilder.