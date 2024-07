Trump gibt erstes Interview: „Ich sollte eigentlich tot sein“

Donald Trump hat das erste Interview seit dem Anschlag auf ihn gegeben. Der Ex-US-Präsident war auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania am Samstagabend angeschossen und am Ohr getroffen worden. Jetzt zeigte sich Trump dankbar, noch am Leben zu sein. „Ich sollte eigentlich tot sein“, sagte er in dem Interview mit der konservativen amerikanischen Boulevardzeitung New York Post. Dabei beschrieb der 78-Jährige das Attentat als eine „sehr surreale Erfahrung“.

Attentat auf Trump: Das hat es mit dem Räsel um seine Schuhe auf sich

Trump habe das Attentat nur deshalb überlebt, weil er seinen Kopf leicht nach rechts gedreht hätte, um eine Tabelle über illegale Einwanderung zu lesen, wie er selbst schildert. In diesem Moment habe ihm ein Schuss ein kleines Stück seines Ohrs abgerissen und es sei Blut auf seine Wange gespritzt.

Donald Trump klärte auch das Rätsel auf, was es mit seinen Worten „Warten Sie, ich will meine Schuhe haben“ auf sich gehabt hatte, die auf Aufnahmen nach dem Mordversuch zu hören sind. Agenten des Secret Service hatten sich nach den Schüssen schützend auf Trump geworfen, der nach dem Treffer an seinem Ohr schutzsuchend zu Boden gegangen war. Wie „Linebacker“ im American Football wären sie auf ihn zugestürmt, so Trump. „Die Agenten haben mich so hart getroffen, dass meine Schuhe abgefallen sind - und meine Schuhe sind eng“, erklärte er.

Trump über das Foto: „Normalerweise muss man sterben, um ein ikonisches Bild zu bekommen“

Die Sicherheitsleute lobte er dafür, dass sie den Schützen in über 100 Metern Entfernung „mit einem Schuss direkt zwischen die Augen ausgeschaltet“ hätten. Das Foto, das Trump von den Agenten umgeben, blutverschmiert und mit geballter Faust vor der amerikanischen Flagge zeigt - und das um die Welt ging -, kommentierte er ebenfalls: „Viele Leute sagen, es sei das ikonischste Foto, das sie je gesehen haben.“ Damit hätten sie recht, findet der umstrittene Präsidentschaftsbewerber. „Normalerweise muss man sterben, um ein ikonisches Bild zu bekommen.“

Im Krankenhaus habe der Arzt ihm gesagt, dass er es noch nie erlebt habe, dass jemand überlebt habe, der von einer ähnlichen Waffe getroffen worden sei. Es sei ein „Wunder“. „Durch Glück oder durch Gott, viele Leute sagen, dass ich nur durch Gott noch hier bin“, so Trump. „Ich sollte nicht hier sein, ich sollte tot sein.“

Trump soll auf National Convention zum Präsidentschaftskandidat gekürt werden

Der getötete Attentäter hatte auf der Kundgebung vom Samstag einen Mann erschossen, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Schütze ist inzwischen von den Behörden als der 20-jährige Thomas Crooks identifiziert worden. Donald Trump, der laut New York Post einen großen weißen Verband am Ohr trage und einen Bluterguss am Arm davon getragen habe, soll auf der National Convention, dem Nominierungsparteitag der Republikaner, der am Dienstag in Milwaukee beginnt, offiziell zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gekürt werden. Die Wahl des neuen US-Präsidenten findet am 5. November 2024 statt.