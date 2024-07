Trump spricht auf Parteitag: „Ich sollte heute nicht hier sein“

Es ist der Moment, auf den die Republikaner gewartet haben: Am Donnerstagabend, etwa 21 Uhr Ortszeit, betritt der frühere Präsident und diesjährige Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Bühne des Parteitags – das Finale der viertägigen Veranstaltung. „USA! USA! USA!“ jubeln die Anwesenden, während Trump zu seiner Rede ansetzt.

„Ich will ein Präsident sein für ganz Amerika“, sagt er ganz zu Beginn seines Auftritts in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Trump bedankte sich bei den Anwesenden. Unter dem Jubel seiner Anhänger nimmt er die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei an. Und verspricht: „In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg feiern“.

Trump spricht über Attentat: „Einfach überall Blut“

Nach wenigen Sätzen geht er über zum dem Teil der Rede, der vermutlich am gespanntesten erwartet worden war. Trump spricht über den Attentatsversuch vom vergangenen Wochenende. „So viele Menschen haben mich gefragt, was ist passiert“, sagt Trump. „Ich werde es heute Abend erzählen. Und ihr werdet es von mir nur das eine Mal hören, weil es zu schmerzhaft ist, darüber zu sprechen.“ Seine Hand sei blutverschmiert gewesen. „Einfach überall Blut. Ich wusste sofort, dass es ernst war“, sagt er. „Überall floss Blut, und doch fühlte ich mich in gewisser Weise sehr sicher, denn ich hatte Gott auf meiner Seite.“ Hätte er nicht im Moment des Schusses zur Seite geschaut, dann wäre er nicht mehr am Leben. „„Ich sollte heute nicht hier sein“, sagt Trump. „Ich stehe hier vor euch, in dieser Arena, nur durch die Gnade des allmächtigen Gottes.“

Auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania hatte ein Mann am Samstag auf Trump geschossen. Der frühere Präsident wurde am rechten Ohr verletzt, ein Besucher starb. Bilder des Attentatsversuchs gingen um die Welt. Auch heute Abend sind die Spuren sichtbar, Trump steht mit weißem Verband am Ohr auf der Bühne. Viele seiner Anhänger haben sich ebenfalls einen solchen ans Ohr geklebt.

Trump lobt Orban und behauptet, den Krieg in der Ukraine beenden zu können

Dann geht Trump über zum Angriff auf seine politischen Gegner. Er sei derjenige, der die Demokratie in den USA rette, sagt er in Richtung der Demokraten. Die hatten Trump in der Vergangenheit mehrfach als Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Außerdem macht Trump die aktuelle Regierung für „jede internationale Krise“ verantwortlich. Und behauptet, er würde diese beenden. „Auch den fürchterlichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der niemals passiert wäre, wenn ich Präsident wäre“, sagt Trump. „Und der Krieg, der mit dem Angriff auf Israel begann, der ebenfalls nicht passiert wäre, wenn ich Präsident gewesen wäre.“

Überraschend kurz nur spricht Trump über seinen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J.D. Vance. Erst zu Beginn des Parteitags am Montag hatte Trump bekannt gegeben, dass der Senator aus Ohio sein „running mate“ sein werde. Über die Entscheidung hatte er sich lange bedeckt gehalten. In seiner Rede geht er nur mit wenigen Sätzen auf Vance ein. „Ich freue mich sehr, einen neuen Freund und Partner zu haben, der an meiner Seite kämpft“, sagt Trump. „Er wird ein großartiger Vizepräsident sein.“ (mit dpa)