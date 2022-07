Türkei

vor 17 Min.

Baerbock will während ihrer Türkei-Reise mit Außenminister Cavusoglu sprechen

Plus Die Außenministerin Annalena Baerbock bricht zu ihrem ersten Türkei-Besuch auf. Der Ukraine-Krieg wird wahrscheinlich das wichtigste Thema sein.

Von Susanne Güsten

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock muss sich bei ihrem ersten Besuch in der Türkei an diesem Freitag auf Gesprächspartner gefasst machen, die sich stark genug fühlen, ihren Verbündeten in Europa und Amerika die Leviten zu lesen. Außenminister Mevlüt Cavusoglu, den Baerbock am Freitag treffen will, warf dem Westen kurz vor dem Besuch vor, den Ukraine-Krieg in die Länge ziehen zu wollen, um Russland zu schwächen. Die Türkei dagegen trete für den Frieden ein, sagte er dem Fernsehsender TV100. Vermittlungsmissionen seien für die Türkei zu einem "Markenzeichen" geworden. "Das kann nicht jedes Land."

