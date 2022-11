Türkei

vor 15 Min.

Erdogans Weg zum Alleinherrscher der Türkei

Plus Vor zwei Jahrzehnten versprach Recep Tayyip Erdogan der Türkei mehr Demokratie und einen EU-Beitritt. Es sollte ganz anders kommen. Wie es in der Türkei weitergehen könnte.

Von Susanne Güsten Artikel anhören Shape

Im Augenblick seines Triumphes wählt Recep Tayyip Erdogan seine Worte sorgfältig. Als der 48-jährige Politiker am Abend des 3. November 2002 vor die Fernsehkameras tritt, weiß er, dass ein Teil der türkischen Gesellschaft ihn und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, kurz AKP, als islamistische Gefahr fürchtet. Gerade hatte die erst ein Jahr zuvor gegründete Partei bei einer vorgezogenen Neuwahl die absolute Mehrheit der Parlamentssitze errungen; die bis dahin regierenden Parteien flogen aus dem Parlament. Erdogan verspricht also, seine neue Macht für mehr Demokratie in der Türkei zu nutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen