"Alles bereit" – steht die ukrainische Gegenoffensive kurz bevor?

Die Vorbereitungen für die Gegenoffensive der Ukraine sind offenbar in der Endphase. Der Start der Frühjahrsoffensive ist nun auch vom Wetter abhängig.

Die Ukraine wird wohl nicht auf alle Waffen warten, die der Westen in den nächsten Wochen und Monaten noch liefern will. Stattdessen scheint die lange angekündigte Frühjahrsoffensive in den Startlöchern zu stehen. "Ich hätte wirklich gerne auf alles warten wollen, was versprochen wurde", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in einem Gespräch mit skandinavischen Journalisten. Allerdings passten die Termine einfach nicht. Die Ukraine sieht sich offenbar unter Zugzwang und will die Gegenoffensive nun so bald wie möglich beginnen.

Gegenoffensive der Ukraine: "Alles bereit" für Frühjahrsoffensive

Die Vorbereitungen für die Frühjahrsoffensive sind laut dem ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow "in der Endphase". Das sagte er am Montag im ukrainischen Staatsfernsehen. "Ich glaube, dass wir ab heute auf die Zielgerade einbiegen und sagen können: Ja, alles ist bereit. Und dann werden der Generalstab, der Oberbefehlshaber und sein Team auf der Grundlage der Entscheidung und des Verständnisses der Lage auf dem Schlachtfeld entscheiden, wie, wo und wann", erklärte Resnikow. Er betonte, dass "viel für ihren Erfolg getan wurde". Er glaube an den Erfolg der Gegenoffensive.

In den letzten Monaten trafen über 1550 gepanzerte Fahrzeuge und 230 Panzer in der Ukraine ein. „Damit wird die Ukraine in eine starke Position versetzt, besetztes Territorium zurückzuerobern", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der jüngste Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim diente offenbar der Vorbereitung der Frühjahrsoffensive. "Die Unterwanderung der feindlichen Logistik ist eines der Vorbereitungselemente für die mächtigen Aktivhandlungen unserer Verteidigungskräfte, über die wir schon seit langem sprechen", sagte Natalija Humenjuk, Pressesprecherin des Südkommandos der ukrainischen Armee, im ukrainischen Fernsehen. Am Frühen Samstagmorgen war nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein russisches Treibstofflager auf der Krim in Brand geraten.

Ukraine: Gegenoffensive auch vom Wetter abhängig

Derzeit hält Russland rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums. Die ukrainischen Streitkräfte wollen in den nächsten Wochen und Monaten so viel Land wie möglich zurückgewinnen. Der Zeitpunkt für den Start der Frühjahrsoffensive ist unterdessen auch vom Wetter abhängig, wie Selenskyj einräumte.

Die russischen Streitkräfte bereiten sich seit Monaten auf eine Gegenoffensive der Ukraine vor. Trotzdem glaubt der Chef der Söldnergruppe Wagner, dass sie Russland schwer treffen könnte. "Diese Gegenoffensive könnte zu einer Tragödie für unser Land werden" sagte Jewgeni Prigoschin in einem Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow, welches am Sonntag veröffentlicht wurde.

