Ukraine-Konflikt

vor 47 Min.

Es riecht nach Krieg: Unser Reporter berichtet aus dem Osten der Ukraine

Geschossen wird ständig an der ukrainisch-russischen Grenze. Unser Bild zeigt einen Soldaten in einem Graben. Ein paar Kilometer weiter in Mariupol schweigen seit einigen Jahren die Waffen. Wie lange das dort noch so bleiben wird, ist unsicherer denn je.

Plus Sollten russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, würde kein Weg an Mariupol vorbeiführen. Reportage aus einer Region, die zum Schlachtfeld werden könnte.

Von Cedric Rehman

Das Asowsche Meer liegt wie ein Riegel aus Blei vor dem grauen Himmel. Die Oberfläche der See kräuselt sich im eisigen Wind. Wellen schwappen an den Strand von Berdyans‘ke. Die Katzen des Dorfs bevölkern die Sandpiste, die durch den Ort zwanzig Kilometer östlich von Mariupol führt. Sie liegen träge in den Hauseinfahrten oder tappen unbeeindruckt über den Sand. Unverputztes Mauerwerk, Pappe statt Glas in Fensterhöhlen, das Dorf gleicht einer verlassenen Baustelle. Leben in Berdyans‘ke auch Menschen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen