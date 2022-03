Reise in die Westukraine: Wo Spenden aus der Region ankommen

Von Lisa Gilz - 19:12 Uhr

Eine Fahrt an und über die Grenze in die Ukraine. Vorbei an Soldaten mit Waffen, hinein in Turnhallen und Schulen, wo das Nötigste fehlt. An allem – außer an Dankbarkeit.

Der Himmel hinter den Spitzengardinen ist klar und leuchtet in einem hellen Azurblau. Vögel zwitschern vor den Fenstern des Elternhauses von Olesia Ilnytska. Der Beginn eines Frühlingstages in einem Land, das sich im Krieg befindet. Doch das russische Militär ist in dem kleinen Ort Ilnyzja noch nicht angekommen. Kämpfe, wie es sie in der Zentral- und Ostukraine jeden Tag gibt, finden fern des ukrainischen Oblast Transkarpatien statt. Die Region bildet die westlichste Ecke des Landes und grenzt an Polen, an die Slowakei, Ungarn und Rumänien. Sie ist durch die Karpaten geografisch vom Rest der Ukraine getrennt. Die vermeintliche Ruhe nutzen Hilfsorganisationen und die Regierung, um Spenden ins Land zu bringen und Flüchtige aufzunehmen. Auch Hilfsgüter aus Augsburg kommen in der Region an.

