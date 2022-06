Vieles deutet auf eine weitere Eskalation des Krieges hin

Die Ukraine bekommt neue Waffenlieferungen aus Spanien, den USA und Großbritannien. Doch offenbar verfügt die russische Armee noch über genug Kampfkraft, um ihre Position zu halten.

Spanien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 überlassen. Damit würde die Nato bei der Waffenhilfe in eine neue Dimension vorstoßen – auch wenn es sich um ausgemustertes Gerät handelt, das erst instandgesetzt werden muss. Dazu passt die Meldung, dass wie die USA auch Großbritannien der Ukraine Raketen mit größerer Reichweite liefern will.

Steht damit eine weitere Eskalation des Krieges bevor? Darauf deutet einiges hin. Russland seinerseits hat über Pfingsten erstmals seit Wochen wieder Ziele in Kiew mit Raketen beschossen. Und Wladimir Putin droht, seine Abschussliste auf „bislang noch nicht betroffene Einrichtungen“ auszuweiten.

Offenbar verfügt die russische Armee noch über genug Kampfkraft, um ihre Position zu halten oder sogar auszubauen. Am Ende dürfte es auf die Frage hinauslaufen, wer den längeren Atem hat. Dabei ist keineswegs sicher, dass sich der Kreml auf die berühmte Leidensfähigkeit des russischen Volkes verlassen kann. Zum einen ist viel davon Klischee. Außerdem ist es ein Unterschied, ob man, wie einst gegen Nazi-Deutschland, das eigene Land verteidigt – oder ob man selbst einen Angriffskrieg führt.

