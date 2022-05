Steinmeier telefoniert mit Selenskyj

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

Offenbar gibt es eine Annäherung zwischen den Staatsoberhäuptern von Deutschland und der Ukraine. Wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte, haben Frank-Walter Steinmeier und Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag miteinander telefoniert. Dabei seien die Irritationen aus der Vergangenheit aus dem Weg geräumt worden, hieß es. Außerdem habe Selenskyj Steinmeier und die gesamte Bundesregierung eingeladen, nach Kyiv zu kommen.

"Beide Präsidenten vereinbarten, in engem Kontakt zu bleiben", hieß es in der Mitteilung weiter. Steinmeier habe seinem Amtskollegen "Solidarität, Respekt und Unterstützung für den mutigen Kampf des ukrainischen Volkes gegen den russischen Aggressor ausgesprochen". Beide hätten das Gespräch als "sehr wichtig" und "sehr gut" bezeichnet. Sie hätten sich darauf verständigt, "ihre Vergangenheit zurückzulassen und sich auf die zukünftige Zusammenarbeit zu konzentrieren", sagte ein Sprecher Selenskyjs gegenüber der Bild-Zeitung.

Diplomatischer Streit nach Ausladung Steinmeiers

Frank-Walter Steinmeier wollte eigentlich schon im April nach Kyiv reisen, um den ukrainischen Präsidenten zu treffen. Doch Selenskyj wollte den deutschen Bundespräsidenten wegen seiner früheren Russland-Politik nicht empfangen, woraufhin der Besuch abgeblasen wurde. Aus Kiyiv hieß es damals, man wolle lieber Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen. Der ist allerdings wegen der Ausladung des Bundespräsidenten bisher nicht in die Ukraine gereist.

Video: dpa

Anfang dieser Woche fuhr der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in die Ukraine und traf dort überraschend auch Präsident Selenskyj. Merz ist damit der ranghöchste deutsche Politiker, der seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine das Land besucht hat. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ebenfalls bald in die Ukraine reisen wolle. Auch Außenministerin Annalena Baerbock will offenbar bald in die Ukraine reisen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch