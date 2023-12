Lichtblick Nordhausen? Die Macht des Volkes und wie man die AfD schlagen kann

Von Dominik Durner - 02. Dezember 2023 Artikel anhören Shape

In Thüringen könnte ab 2024 die rechtsextremistische Höcke-AfD regieren. In Nordhausen stand sie bereits kurz davor, erstmals einen Oberbürgermeister zu stellen. Es kam anders.

Es erscheint als ein kleines politisches Wunder, dass Kai Buchmann freundlich lächelnd die Hand ausstrecken und so in sein Rathausbüro in Nordhausen bitten darf. Im September noch hätte in Thüringen kaum jemand für möglich gehalten, dass der parteilose 47-Jährige mit den Lachfalten um die Augen und dem grauen Kinnbart hier noch am Schreibtisch sitzen würde: In der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl lag der Amtsinhaber weit abgeschlagen fast 20 Prozentpunkte hinter seinem AfD-Herausforderer. Ausgerechnet Nordhausen, eine Stadt mit bewegter Geschichte, geografisch fast der Mittelpunkt des wiedervereinigten Deutschlands, schien kurz davor, den allerersten AfD-Oberbürgermeister der Republik zu bekommen.

Dass es dann doch anders kam, taugt als ein interessantes Lehrstück der Demokratie, vor allem mit Blick auf das kommende Wahljahr 2024. In drei ostdeutschen Bundesländern wird gewählt, in allen drei Ländern erfährt die AfD derzeit in Umfragen mit Abstand den meisten Zuspruch. In Thüringen halten es Meinungsforscher gar für möglich, dass die unverhohlen rechtsextremistische AfD-Truppe von Landesparteichef Björn Höcke im Herbst 2024 eine knappe absolute Mehrheit im Thüringer Landtag erringen könnte. Gerade einmal 40 Prozent würden unter Umständen dafür reichen, wenn Grüne und FDP aus dem Landtag flögen. Es wäre ein beispielloses politisches Erdbeben, eine rechtsextremistische Landesregierung würde das Bild der Bundesrepublik für lange Zeit verändern. Wie also kann man die AfD schlagen?

