Bayern bietet Nachbarländern Hochwasserhilfe an

Bayern bietet den europäischen Nachbarn Österreich, Tschechien und Polen angesichts der dort teilweise dramatischen Hochwasserlage Unterstützung an. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe den Nachbarländern aktive Hilfe durch bayerische Einsatzkräfte angeboten, «sofern das erforderlich ist, sofern das gewünscht ist», sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München. Und wenn er richtig informiert sei, habe die polnische Woiwodschaft Niederschlesien auch Hilfe angefordert.

Man habe die Situation in den Nachbarländern «mit sehr großem Bedauern und mit großer Betroffenheit und Anteilnahme zur Kenntnis genommen», sagte Herrmann. «Selbstverständlich tun wir da alles, was in unseren Kräften steht, in den Kräften unserer Einsatzkräfte, katastrophale Situationen zu verhindern oder abzumildern.»

Über die Hochwassersituation in Bayern sagte Herrmann, man habe die Lage genau im Blick, «so dass wir handlungsfähig sind, falls sich die Lage verschärfen sollte».