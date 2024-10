Biden kommt nächste Woche nach Deutschland

US-Präsident Joe Biden will seinen Deutschland-Besuch wahrscheinlich in der kommenden Woche nachholen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel und der Deutschen Presse-Agentur gibt es Planungen für Treffen mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin am Freitag. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang aber nicht.

Biden hatte den Trip ursprünglich für den vergangenen Freitag und Samstag geplant, aber kurzfristig wegen des Hurrikans „Milton“ abgesagt. Eigentlich hatte der Demokrat zweieinhalb Tage in Deutschland verbringen und neben Berlin auch den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz besuchen wollen, um dort eine hochrangige Ukraine-Konferenz zu veranstalten. Danach hatte er zu einem Besuch nach Angola weiterreisen wollen.

Anstelle von Biden kam Selenskyj nach Deutschland

Anstelle von Biden war am Freitag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Berlin gekommen. Bei dem Treffen hatte Olaf Scholz weitere Ukraine-Hilfen zugesichert. Zugleich warb Scholz für eine Friedenskonferenz mit Russland, um einem Ende des Krieges näherzukommen.

Für US-Präsident Biden ist es der erste bilaterale Deutschland-Besuch während seiner Amtszeit. Zuvor war er bereits zum G7-Gipfel nach Elmau gekommen und hatte einen Tankstopp in Ramstein angelegt, aber Deutschland noch keinen Einzel-Besuch gewidmet. Kurz vor Ende seiner Amtszeit im Januar will Biden das nun ändern. (mit dpa)