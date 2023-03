Donald Trump behauptet, er werde am Dienstag verhaftet

Der frühere US-Präsident Donald Trump behauptet, dass seine Verhaftung kurz bevorstehe. In einem Statement fordert er seine Anhänger zum Protest auf.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich auf der von ihm gegründeten Plattform Truth Social an seine Anhänger gewandt. Er behauptet, er würde am kommenden Dienstag verhaftet werden. Er bezieht sich dabei auf angebliche illegale Leaks einer Staatsanwaltschaft. Trump geht nicht konkret auf die Vorwürfe ein, es solle aber um bereits bekannte Anschuldigen gehen, Trump bezeichnet sie in dem Post als "Märchen".

Der Staatsanwalt von New York ermittelt gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Das Geschworenengremium entscheidet in den USA nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden soll. US-Medien gehen davon aus, dass dies bei Trump in den kommenden Tagen passiert. Er wäre der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines mutmaßlichen Verbrechens angeklagt wird.

Stormy Daniels Anwalt hatte vor wenigen Tagen getwittert, dass Daniels vor der New Yorker Staatsanwaltschaft ausgesagt habe.

Trump ruft in seinem Post zu Protesten auf. "Protestiert, holt unsere Nation zurück", schreibt der Ex-Präsident, der bei der Wahl 2024 wieder antreten will. (dpa, AZ)