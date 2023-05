USA

Obama ist Hoffnungsträger im Un-Ruhestand – und verdient Millionen

Lässig in Barcelona: Ex-Präsident Barack Obama (Mitte) am Freitag, als er ein Konzert des US-Rockstars Bruce Springsteen besuchte.

Plus Nach dem Ende seiner Präsidentschaft hat sich Barack Obama ein neues Leben mit topbezahlten Buchverträgen und Vorträgen aufgebaut. Nun kommt er nach Berlin.

Von Karl Doemens

Keine zehn Minuten dauert es mit dem Auto vom Weißen Haus über die Connecticut Avenue hinauf zum noblen Washingtoner Stadtteil Kalorama. Und doch fühlt man sich hier wie in einer anderen Welt. Die Azaleen und Rosenbüsche in den Vorgärten der Prachtvillen blühen in kräftigen Farben, unzählige Bäume spenden auf den Straßen Schatten. Wer sich in diese exklusive Ecke verirrt, wird bald von dezenten Überwachungskameras wahrgenommen, bevor sein Ausflug spätestens an der Ecke Belmont Road und Tracy Place endet.

Hinter einem querstehenden Polizeiwagen und mehreren Betonklötzen kann man das Haus Nummer 2446 deshalb nur erahnen – ein 700 Quadratmeter großer Tudor-Backsteinbau, den vor sechs Jahren ein gewisser Barack Obama für 8,1 Millionen Dollar gekauft hat. Dort residiert der ehemalige US-Präsident nach dem Auszug seiner Töchter Malia und Sasha mit Ehefrau Michelle sowie den Hunden Bo und Sunny, schreibt am zweiten Band seiner Memoiren und plant seine umfangreichen sonstigen Aktivitäten, wenn er nicht gerade auf der Atlantikinsel Martha's Vineyard oder dem Surfer-Paradies Hawaii weilt.

