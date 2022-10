Vorwürfe gegen US-Politiker Herschel Walker bringen die Republikaner in Bedrängnis

In Georgia präsentiert sich Herschel Walker als gläubiger Christ und stramm rechter Abtreibungsgegner. Doch nun belasten den Trumpianer und Ex-Football-Star eine frühere Geliebte und sein Sohn schwer.

Der Kandidat präsentierte sich in einer perfekten amerikanischen heilen Wohnzimmerwelt mit warmem Licht, offenem Kamin und Kürbis auf dem Sims. Nur der verdrehte rechte Hemdkragen ließ auf eine gewisse Anspannung schließen. "Ich schicke vielen Leuten Geld", beteuerte Herschel Walker: "Ich helfe Menschen immer. Ich glaube an Großzügigkeit. Gott hat mich gesegnet. Ich möchte das weitergeben." Mit der milden Gabe, auf die der republikanische Bewerber für einen der beiden Senatssitze des US-Bundesstaats Georgia beim rechten Sender Fox News angesprochen wurde, soll es freilich eine besondere Bewandtnis haben.

Der Webseite "Daily Beast" liegt die Kopie eines von Walker unterzeichneten Schecks über 700 Dollar vor. Den soll er nach Angaben einer Ex-Freundin ausgestellt haben, um damit 2009 ihre ebenfalls dokumentierte Abtreibung zu bezahlen. Auf einer Begleitkarte wünschte er "gute Besserung".

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, wählte Rublikaner-Kandidaten vor allem auch nach TV-Tauglichkeit aus. Foto: Ross D. Franklin, dpa

Ein Politiker, der eine Geliebte zur Abtreibung drängt – das wäre im konservativen Georgia wohl in jedem Fall ein Thema. Aber Walker ist nicht irgendwer: Der von Donald Trump unterstützte 60-jährige Afroamerikaner hat sich im Wahlkampf als Hardliner in Sachen Abtreibung präsentiert. Nach dem Urteil des Supreme Courts befürwortete er im Mai ein generelles Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ohne Ausnahmen selbst bei Vergewaltigung und Inzest. Kein Wunder, dass seine Kritiker nun lautstark über Doppelmoral klagen. Walker hingegen bestreitet alle Vorwürfe.

Brisant vor allem, weil es um die Mehrheit im Senat geht

Richtig politisch brisant wird die Sache, weil ausgerechnet mit dem Wahlausgang in Georgia mutmaßlich über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im USA-Senat in Washington entschieden wird. Zudem hat Walker eine lange Vorgeschichte mit höchst befremdlichen Vorkommnissen und kruden Positionierungen. Der Ex-Football-Star, der den Klimawandel leugnet und gegen die Ehe für alle kämpft, war von Trump vor allem wegen seiner Popularität und TV-Tauglichkeit ausgewählt worden und illustriert dramatisch den personellen Niedergang der Republikaner, die in vielen Staaten halbseidene Rechtspopulisten und Verschwörungsideologen nominiert haben.

Nicht nur, dass Walker offenkundig die Größe seines nach der Sportler-Karriere gegründeten Hühnerfleisch-Vertriebs mit angeblich 600 Beschäftigten (tatsächlich waren es acht) überzeichnete und im Wahlkampf drei uneheliche Kinder zu verschweigen versuchte.

Früh wurden auch Vorwürfe der häuslichen Gewalt durch seine Ex-Frau bekannt, die sich 2002 scheiden ließ, nachdem Walker ihr angeblich eine Pistole an den Kopf gehalten und gedroht hatte: "Ich blase dir dein beschissenes Hirn heraus." Der Ex-Football-Star hat öffentlich erklärt, bei ihm sei eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden, die seither behandelt werde.

Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer im US-Senat, organisierte sogar eine Spendensammlung fü+r den Wahlkampf von Herschel Walker. Foto: J. Scott Applewhite, dpa

Diese Vorgeschichte störte Trumpianer und traditionelle Republikaner wie Mitch McConnell nicht. Ein mit dem Senats-Fraktionschef politisch verbandelter Spendenfonds sammelte gar 37 Millionen Dollar zur Unterstützung des Walker-Wahlkampfes. Dahinter steckt die Hoffnung, dass der Ex-Football-Star einen 2020 an die Demokraten verlorenen Senatssitz zurückgewinnen und den Republikanern damit wieder zur Mehrheit in der politisch bedeutsamen zweiten Parlamentskammer verhelfen könnte.

Ein Austausch des Kandidaten ist zum jetzigen Zeitpunkt wahlrechtlich nicht mehr möglich. Entsprechend schließt die Partei die Reihen, spielt die jüngsten Enthüllungen herunter oder bezeichnet sie als Verleumdungskampagne. "Die Republikaner stehen hinter ihm", versicherte der einflussreiche Senator Rick Scott. Und Trump wütete: "Sie versuchen einen Mann zu zerstören, der eine großartige Zukunft hat."

Die Angriffe kommen jetzt aus der eigenen Familie

Allerdings sind es keineswegs Angriffe der Demokraten, die Walkers Kampagne nun ins Schleudern bringen. Vielmehr meldete sich am Dienstag sein erwachsener Sohn Christian aus der ersten Ehe bei Twitter zu Wort. Der ist kein Linker, sondern ein konservativer TikToker, der den rechten Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, unterstützt und gegen Bidens Einwanderungspolitik protestiert. Für seinen Vater aber hat er nur Verachtung übrig: "Mit dem bin ich durch."

Jedes Familienmitglied habe Walker gebeten, von einer Kandidatur wegen seiner Vorgeschichte abzusehen, berichtete sein Sohn: "Er hat sich entschieden, uns den Mittelfinger zu zeigen." Für den Kandidaten hatte er eine unmissverständliche Botschaft: "Du bist kein 'Familien-Mensch', nachdem du uns verlassen hast, um andere Frauen zu vögeln und uns genötigt hast, auf der Flucht vor deiner Gewalt sechsmal in sechs Monaten umzuziehen." Der sonst so eloquente Herschel Walker reagierte ungewohnt einsilbig: "Ich liebe meinen Sohn trotz allem", erwiderte er bei Twitter.