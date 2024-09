Frau vermisst - Ehemann wegen Tötungsverdacht verhaftet

Ein 51-jähriger Mann ist unter dem Verdacht der Tötung seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau verhaftet worden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, war die 49-jährige Frau aus Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land) zuletzt am Freitagmorgen lebend gesehen worden, danach verliert sich ihre Spur.

Die erwachsenen Kinder meldeten ihr Mutter am Samstag als vermisst. Da sie als sehr zuverlässig gilt und wichtige private Gegenstände im Wohnhaus gefunden wurden, übernahm die Kripo die Ermittlungen. Sie «erhärteten den Verdacht, dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte». Nach Vernehmungen wurde der 51-jährige Ehemann am Sonntagabend festgenommen, am Montag erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Totschlags. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und dem Verbleib der Frau führt die Schwabacher Kripo mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.