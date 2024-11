DNA-Analyse gibt Gewissheit - vermisste Frau ist tot

Traurige Gewissheit im Fall einer seit zwei Monaten vermissten 49-Jährigen aus Mittelfranken: Bei der in der Nähe von Alfeld gefundenen Leiche handele es sich laut DNA-Analyse um die gesuchte Frau, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Nürnberg.

Seit Ende September hatte die Polizei in der Region nach der 49-Jährigen gesucht und dabei auch mehrere Seen unter die Lupe genommen. Am vergangenen Donnerstag stießen sie dann auf eine weibliche Leiche in einem Waldstück - wenige Kilometer südlich vom Wohnort der Frau in Pommelsbrunn entfernt.

Die 49-Jährige war zuletzt am 27. September lebend gesehen worden. Ihre erwachsenen Kinder meldeten sie am Tag danach als vermisst. Spuren im Wohnhaus deuten den Ermittlern zufolge auf ein Gewaltverbrechen hin. Im Verdacht steht der Ehemann, von dem die Frau getrennt lebt. Dieser sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.