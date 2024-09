Erneuter Anschlag auf Donald Trump: Was passiert noch in diesem US-Wahlkampf?

Noch sind nicht alle Details bekannt über den offensichtlich zweiten Versuch, den früheren Präsidenten Donald Trump zu ermorden. Doch der neuerliche, mutmaßliche Anschlag auf das Leben von Donald Trump ist ein weiteres Menetekel für die heiße Phase eines Wahlkampfs, der auch für US-Verhältnisse schon jetzt einen toxischen Grad erreicht hat, der seinesgleichen sucht.

Man stelle sich vor, es wäre dem 58-jährigen Mann tatsächlich gelungen, den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu töten. Dann wäre die tiefe politische und gesellschaftliche Spaltung des Landes, die heute beklagt wird, im Rückblick mit großer Wahrscheinlichkeit als unschöne, aber noch kontrollierbare Situation betrachtet worden. Das Gewaltpotenzial in den Vereinigten Staaten ist erheblich.

Was bedeutet der aktuelle Fall für den US-Wahlkampf?

Was bedeutet der aktuelle Fall für den Wahlkampf? Wird er Trump helfen, mit einem verschärften Konfrontationskurs wieder in die Offensive zu gelangen oder Kamala Harris als Versprechen für eine Rückkehr zu einer Politik, die ohne Hass und persönliche Beleidigungen auskommt, stärken?

Fragen, die auch deswegen so schwer beantworten sind, da keiner weiß, was in den nächsten Wochen noch passieren wird.